Træner Kasper Klarskov og head of womens fottball Christian Taylor (th.) jubler over FC Nordsjælland oprykning til Kvindeligaen. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Efter oprykning: Skal videre mod toppen

Sport FAA - 16. juni 2019 kl. 17:53 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er kun gået én vej for FC Nordsjællands kvindehold, siden klubben i oktober 2017 meldte ud, at nu ville man kaste sig over kvindefodbold og få et hold i både landets bedste række og på sigt i Champions League.

Lørdag tog man et stort skridt med oprykningen til Kvindeligaen, og selv om delmålet blev behørigt fejret, så skal der snart tages de næste skridt videre.

- Nu kan det virke som om, vi har god tid. Det har vi ikke. Men en ny målsætning bliver nok, at vi skal med i top seks i Kvindeligaen i efteråret, så vi får tid til at arbejde videre med det, vi er i gang med, til foråret, siger chefen for kvindefodbold i FC Nordsjælland, Christian Taylor.

Efter hver eneste af de seneste oprykninger har der været store ændringer i truppen for at forstærke den og nå videre til næste mål. Men Christian Taylor var lørdag ikke helt klar til at svare på, om det så vil ske igen.

- Jeg synes, vi har en god stamme af spillere her. Men det kan jeg fortælle mere om i næste uge, storsmilede han.

- Det har været lidt for spændende i Kvalifikationsligaen. Der var Odense Q-kampen, hvor de scorer til 3-3 i overtiden, og vores nederlag i starten, hvor det ikke helt spillede for os. Det var 10 finaler, men det har været nogle fantastiske sidste kampe. Sejren i Odense, og et frisparksmål i 97. minut mod AaB. Der er mange gode minder.

Holdets træner, Kasper Klarskov, har hele tiden været rolig i forhold til resultaterne, selv om man i starten tabte for mange point.

- Det er klart, at fordi vi startede skidt resultatmæssigt, så blev det svært. Men nu har vi vundet seks kampe i træk, og det er blevet bedre og bedre. Vi havde en tendens til at gå i panik i de situationer, hvor vi kun førte med ét mål - for eksempel mod Vildbjerg og Odense. De situationer lærte vi meget af og er blevet dygtige til ikke at få chancer i mod os, når vi er foran, siger Kasper Klarskov.

- Jeg har været roligt på grund af den grundighed, vi har haft i det, vi har lavet. Vi har trænet godt, set meget video af os selv og justeret tingene hele tiden. Så jo flere kampe, der gik, jo bedre blev vi. Så det har på den måde været meget naturligt. Det næste bliver bare at tage det med op i ligaen.