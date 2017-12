Så lykkedes det - Mads "Mini" Pedersen scorede sit første mål i FCN-trøjen i 3-1-sejren ude over FC København. Foto: Lars Møller/Scanpix Foto: Lars Møller/Lars Møller/Scanpix

Efter FCK-afklapsning: "Mini" skyldte et par stykker

03. december 2017
Af Rudi Dalsgaard

Han skulle nok have lavet mindst to mål mod Brøndby for et par uger siden. Især fordi den ene afbrænder endte med et kontraløb til Brøndby, som så scorede til 1-0.

Læs også: Hjulmand gemte teenagekomet for at holde på ham

Men i aftes var den der så endelige for FC Nordsjællands Mads "Mini" Pedersen - hans første Superligascoring.

18 minutter før tid "chippede" han koldt bolden over FCK-keeper Robin Olsen og sikrede FCN-sejren på 3-1.

- Jeg har set nogle af de store drenge som Ronaldo, Messi og et par andre gøre det. Men det sortner faktisk lidt for mig, da det sker. Jeg så kun det lange hjørne og en målmand, der kommer ud, og så var det på sin plads med et "chip", smiler målscorer.

- Jeg måtte også høre for det, der skete inde i Brøndby. Og jeg har også hørt for mine manglende mål inden da. Jeg synes selv, jeg har scoret meget til træning, men nu har jeg brugt en del timer på at øve mig de seneste uger. Det gav bonus.

Hans mål er også et bevis på, at FCN bare scorer på sine chancer for tiden. 48 mål har holdet lavet i 18 kampe - det er 3,7 i gennemsnit. Og i aftes gik det så ud over FC København.

- Der er mange ting, der lykkes. Vi stod godt defensivt med de tre nede bagved og Alex i målet. Det fungerede godt, og så sparker vi dem ind oppe foran. Vi er kyniske, og det kommer fra træning, hvor vi bare afslutter. Man skal også være kyniske mod de store hold. Ellers vinder man aldrig, siger "Mini", der håber, at han kan få hul igennem et par gang mere inden julepausen.

- Jeg skylder nogle mål, og jeg skylder stadig et par stykke. Så jeg må se, om jeg kan få lavet et mere mod Hobro inden ferien. Det håber jeg, jeg kan bidrage med.

