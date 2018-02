Sønderjyskes Simon Kroon prøver her at slippe forbi Emil Damgaard, der var tilbage hos FC Nordsjælland efter 21 måneders pause. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Efter 21 måneders skadespause: Sjovere denne gang

Sport FAA - 11. februar 2018 kl. 19:56

Der blev løftet et par øjenbryn tilbage i maj 2016, da FC Nordsjælland pludselig havde højrebacken Emil Damgaard med fra start i en hjemmekamp mod Randers.

Men efter bare 24 minutter på banen måtte han udgå med det, der viste sig at være en grim knæskade.

Søndag var han så igen tilbage i startopstillingen for FCN i 2-1-nederlaget til Sønderjyske - dog som venstre wingback i stedet for Mads »Mini« Pedersen. Og denne gang fik han 61 minutter på banen, inden han blev skiftet ud.

- Det var fedt at få chancen igen efter at have været ude så længe. Sidste gang var jeg ude efter 24 minutter, så det var lidt sjovere i dag, smiler Emil Damgaard, der rød ud med et ødelagt korsbånd og senere ødelagde korsbåndet igen undervejs i sin genoptræning.

- Efter den kamp var jeg helt ulykkelig - også fordi jeg hurtigt fik at vide, at det var korsbåndet, den var gal med. Så da det røg igen et halvt år efter, der var hovedet langt nede. Men jeg er tilbage og føler mig mentalt stærk, siger Damgaard.

- Jeg har været rigtig irriteret over det. Det er ikke noget, man kan gøre noget ved, men det har været irriterende ikke at være klar. Det er bare hårdt arbejde, og så er man tilbage på et tidspunkt. Og så må man gøre sig fortjent til at spille.

Kasper Hjulmand brugte Emil Damgaard lidt af nø, men han kan blive et mere fast element i FCN-opstillingen på sigt.

- Emil Damgaard er højrebenet og er nok ham, der skal spilles ind, når Karlo Bartolec skal videre. Jeg regner med, Emil skal spilles varm i løbet af foråret. Han er ikke på sit højeste endnu. Det har været et langt træk for ham. Han har været mega uheldig, som nu kommer ind. Så det var godt at se ham tilbage, siger Kasper Hjulmand.

Emil Damgaard fortsætter selv:

- Det viser bare, at det har været hele turen værd, og så er det fedt, at Hjulmand giver mig chancen og tror på mig. Jeg syntes, det gik okay for mig, men jeg mangler lige det sidste i det offensive med indlæg og afleveringer.