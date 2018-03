Foto: Hans Jørgen Johansen (arkiv)

Drømmestarten blev ikke fulgt op

Sport FAA - 09. marts 2018 kl. 22:37 Af René Larsen

Det startede så lovende, men Rungsted stod tilbage med en lang næse efter det første opgør i kvartfinale-serien mod ærkerivalerne Rødovre, der hjemme i Rødovre Skøjte Arena sejrede 3-2.

- Det blev lige så lige, som vi havde regnet med. Det lå til os langt hen ad vejen, men det gik ikke vores vej, lød det fra en ærgerlig Rungsted-kaptajn Morten Green til TV2 Sport.

Det lignede ellers Rungsteds aften, da Robin Bergman efter bare 41 sekunder bragte gæsterne foran. Et lidt overtændt Rødovre-mandskab angreb for kompromisløst og åbnede for en kontra.

Rødovre havde svært ved at finde det rette spændingsniveau i starten af kampen, og Brendon Nash øgede til 2-0 midt i første periode, mens Rungsted var i powerplay.

Men Rødovre fik bedre kontrol over kræfterne og fik tilkæmpet overtaget. Mod slutningen af 1. periode måtte Rungsted kæmpe med ryggen mod muren efter en dobbeltudvisning af Robin Bergman og Morten Jensen.

Det klarede Rungsted sig igennem, men også i 2. periode kom Rungsted til at trække for mange udvisninger som konsekvens af et aggressivt Rødovre-pres. Det førte til reducering ved Nicklas Jensen, mens Joachim Holten Møller sad i skammekrogen, og lige inden 2. periodes udløb fik Rødovre også udlignet ved bare 17-årige Phillip Schultz.

Det gjorde 3. periode til en mere taktisk affære, og kampen blev afgjort efter en enkelt blottelse fem minutter før slutfløjtet. Rutinerede Jannik Karvinen stod for den afgørende scoring, og selv om Rungsted var i powerplay i opgørets sidste to minutter stod nederlaget ikke til at ændre.

- Vi spillede godt fem mod fem. Men hver gang vi var ved med at få momentum, så løb vi ind i udvisningsproblemer. Det gjorde, at Rødovre var lidt stærkere i 3. periode, siger Morten Green.

DM-kvartfinalerne spilles bedst af syv kampe. Andet opgør spilles søndag klokken 15.00 i Hørsholm Skøjtehal.