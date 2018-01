Det var bare en træningskamp, men målet betød mere end som så for 17-årige Ibrahim Sadiq. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Drøm at score på Right to Dream Park

Sport FAA - 18. januar 2018 kl. 20:20 Af Rudi Dalsgaard

Der er forskel på folk. Men man tør godt mene, at det ikke ligger til de fleste danskere at bruge de helt store, svulstige udtryk, når det kommer til drømme og følelser.

Så da FC Nordsjælland annoncerede, at man nu skiftede stadionnavnet Farum Park ud med Right to Dream Park blev der trukket lidt på både skuldre og smilebånd rundt omkring.

Men lørdag eftermiddag kom der lidt bevis for, at man altså mener det alvorligt med netop dét navn til den bane, hvor målet er at få en masse unge menneskers ambitioner gjort til virkelighed.

Spørg bare 17-årige Ibrahim Sadiq. Ghaneseren er fra Right to Dream-akademiet i Ghana, men er fundet så interessant, at han til sommer blive hentet til førsteholdet i FC Nordsjælland som en af de første spillere til at foretage det skifte.

Lørdag spillede han sin første kamp i den røde FCN-trøje i en træningskamp mod FC Helsingør, og han kvitterede ved at score til 1-0 i 3-2-sejren.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse, sagde Ibrahim Sadiq efterfølgende til Frederiksborg Amts Avis.

- Man spiller i sin første professionelle kamp. Det er en stor ting, og nogle gange skal man bare fokusere på det, man skal, og at score i dag var godt for mig. Min træner var på mine vegne også glad for, at jeg scorede.

Han har sammen med kammeraten fra Right to Dream, Kudus Mohammed, trænet med Superligaholdet de første par uger, og de kommende måneder skal de to være en del af FC Nordsjællands internationale akademi, hvor de blander spillere fra Right to Dream og FCN's danske akademi og rejser rundt til turneringer.

Til sommer kommer de to spillere så til Farum og bliver en fast del af Superligatruppen - efter planen sammen med en tredje spiller, Gideon Mensah. De slutter sig så til forsvarsspilleren Abdul Mumin, der har været i Farum i et års tid, men stadig mangler at få hul igennem til førsteholdet. Så der vil være forventninger til de næste kuld fra Ghana.

- Jeg er stolt over det (at være blandt af de første, der tager turen fra Right to Dream til FC Nordsjælland, red.), og det er også et pres. Men jeg har snakket med nogle af de andre spillere som Mumin, Godsway og Asante om at komme herop og klare det, siger Ibrahim Sadiq.

- Når jeg kommer herop igen, skal jeg være en ekstra mulighed for træneren, og jeg håber, træneren kan lide mig. Jeg kommer for at hjælpe holdet med at vinde kampe og ligaen. Trænerne siger, at de har tillid til mig og mine holdkammerater, og de har set vores kampe og kunne lide, hvad de har set. Vi er klar til at komme herop.

Bedømt på træninskampen mod Helsingør ligner Sadiq en klassisk afrikansk offensivspiller med masser af fart og teknik, og så bliver udfordringen at omstille sig til den mere strukturerede skandinaviske måde at spille på - udover at man skal gå fra at være »skole-spiller« til fuldtidsprofessionel.

- Det er en stor omvæltning at komme fra et U18-hold til førsteholdet. Det er svært, og det synes jeg også. Men vi lærer at tage det skridt, og trænerne hjælper os med det. Hvis man ikke er fokuseret, så bliver det sværere, men hvis man er fokuseret og hører efter, hvad trænerne siger, så bliver det lettere, konstaterer Ibrahim Sadiq.

- Jeg var nervøs inden kampen. Men da jeg gik ind på banen, var det okay. Der følte jeg ikke nogen nervøsitet. Jeg gjorde mit bedste og lytter altid til, hvad min træner siger til mig. Ernest Asante og de andre ældre spillere hjalp mig også, så det var ikke svært at samarbejde med dem. Det gik godt, og jeg ser frem til at få muligheden igen.

Ibrahim Sadiq var med Ghana til U17-VM tilbage i oktober måned, hvor også Kudus Mohammed og Gideon Mensah deltog.