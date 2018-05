Birkerøds træner Hasse Kuhn måtte se sit hold tabe 3-0 til Vanløse lørdag eftermiddag. Foto: Rudi Dalsgaard

Dobbelt op på nederlag

Sport FAA - 19. maj 2018 kl. 17:04 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var småt med pointene for både Birkerød og Stenløse i Danmarksseriens pulje 1 lørdag eftermiddag.

Mest ventet var det dog, at Birkerød ville få det svært med 2. divisions-bejlerne fra Vanløse, der endte med at vinde 3-0 på hjemmebane.

Birkerød kom bagud i de døende sekunder af første halvleg, hvor Tim Risvig fik scoret, og Jacob Castelijns fordoblede føringen kort efter pausen, da Birkerød-forsvaret stod og kogte lidt.

Tim Risvig udnyttede siden et straffespark.

Birkerød var bedst med i første halvleg, hvor man spillede mere frit, men så slidt ud efter pausen.

Hårdt for Stenløse

Det så ellers fint ud for Stenløse i den vigtig kamp mod FA2000 ved pausen, hvor det stod 0-0. Der skulle lige justeres et par ting, så var der muligheder, og Mikkel Ørting fik da også bragt Stenløse foran.

Men reaktionen på scoringen var dårlig, for FA2000 satte sig på kampen derfra og fik hurtigt udlignet ved Nicolaj Gjettermann. Og kort efter gjorde Oliver Pedersen det så til 2-1 til hjemmeholdet.

Det blev 3-1 med et kvarters tid tilbage, og selv om Stenløse fik satset de sidste 10 minutter og fik sendt et par fine skud af sted mod mål, så var det ikke nok til at kunne ændre resultatet.

- Der venter to finaler i de kommende kampe, når vi møder Kastrup og Fredensborg. Der skal vi i hvert fald have tre point ud af de to, siger Stenløse-træner Simon Ervolder Andresen.

Danmarksserien, pulje 1

Vanløse-Skjold Birkerød 3-0 (1-0)

Mål: 1-0: Tim Risvig (45), 2-0: Jacobus Castelijns (48), 3-0: Tim Risvig (71)

Advarsler: Tim Risvig, Vanløse. Alexander Augsustesen, Troels Cilius, Jacob Østerby, Thomas Gall, Skjold Birkerød.

Vanløse: Lasse Krogh, Nicoali V. Johansen, Emil Carlsen (84: Rasmus Thomsen), Daniel Nielsen, Mikkel Rasmussen, Tim Risvig, Tobias Lau (78: Mohammad Shabban Hussain), Alexander Funch (22: Christian Thorup), Oskar Høybye, Jacobus Castelijns, Rasmus Gaudin

Skjold Birkerød: Thomas Gall - Alexander Frost-Rasmussen, Jesper Dybkjær, Micky Fagerlind Nielsen, Alexander Augustesen - Mathias Kokfelt (54: Alejandro P. Maillet), Jacob Østerby, Thomas Høgh - Frederik Heise (54: Magnus Hejbøl Jensen) - Frederik Madsen, Troels Cilius Nielsen (68: Jakob Steen Madsen)

Dannmarksserien, pulje 1

FA 2000-Stenløse 3-1 (0-0)

Mål: 0-1 Mikkel Ørting (53), 1-1: Nicolaj Gjettermann (56), 2-1: Oliver Pedersen (62), 3-1: Felix Bojlen (75)

FA2000: Jonas Elkjær, villads Bache, Michael Johnsen, Oliver Alexander Pedersen (69: Felix Bojlen), Christopher Jensen, Mikkel Dige (78: Jesper Rasmussen), Matthias Andersen, Lucas Oscar Simonsen, Nikolaj Gjettermann, Nicklas Højland Nielsen (66: Daniel Højland Nielsen), Karl Johan Teigland-Kolster.

Stenløse: Tim Lund, Christian Krogh, Kristian Østerdal, Andreas Mørch (81: Christian Helev), Mads Petersson, Mikkel Ørting, Mads Kaalund, Søren Duus Saigal, Mikkel Carentius (67: Thomas Wagner), Villads Beierholm, Kenneth Thinter