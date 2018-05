Helsingør scorede tre gange i løbet af kampen, men det var for lidt. Foto: Ernst van Norde Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Direktøren vil beholde alle spillere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Direktøren vil beholde alle spillere

Sport FAA - 21. maj 2018 kl. 20:22 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en tydeligt rørt, rystet og sønderknust direktør, der i Silkeborg så sit hold tabe 4-3 og dermed rykke direkte ud af Superligaen. Men det var samtidig en direktør med en plan for fremtidens FC Helsingør. Den skal han fremlægge tirsdag morgen for FC Helsingørs bestyrelse.

Læs også: En såret træner og grædende spillere

- Den plan er, at vi fortsætter vores langsigtede strategi. Den plan er også, at vi fortsætter med at intensivere vores ungdomsudvikling, som løfter sig enormt for tiden, og så er den plan, at vi så hurtigt som muligt kommer tilbage til Superligaenm, siger Janus Kyhl og fortsætter:

- Men vi skal ikke oversatse noget, så det bliver stadig med Helsingør-dyderne, at vi prøver at komme tilbage i Superligaen. Det tror jeg også på, at vi kan. I dag græder vi og har ondt af os selv, og i morgen rejser vi os og arbejder videre.

Mange ting bliver taget med fra året i Superligaen.

- Vi har lært rigtig meget, og meget skal sætte sig. Vi har lært, hvor ubarmhjertig Superligaen er. Vi har også lært, hvordan man kan komme til at blive dybt forelsket i den. Men vi har taget mange med os - organisatorisk, sportsligt, og nu bygger vi på. Først og fremmest skal jeg ind og løfte nogle drenge, der er fuldstændig sønderknuste, siger Janus Kyhl.

Der er langt mindre økonomi i at spille i 1. division i forhold til i Superligaen, og det kan naturligvis også spille en stor rolle - især på truppens sammensætning.

- Vi har en stærk trup, som vi gerne vil holde på, men der kan også komme bud, der gør, at der er spillere, der skal afsted. Men som udgangspunkt, så vil jeg egentlig allerhelst beholde hele truppen, siger Janus Kyhl, der gik gennem hele følelsesregistret i kampen. ¨

- Det var nervepirrende fra første sekund. Da vi kommer foran, ryster jeg som et espeløv. Jeg sidder med en fornemmelse som sidste år i Viborg, at det her kan godt eksplodere. Og det er det ved at gøre til sidst. Vi får det afviklet, som vi gerne vil, siger Janus Kyhl, der var rørt.

- Jeg græder inden i, min stemme knækker hele tiden. Jeg har det forfærdeligt. Jeg er bare glad for, at jeg har min hustru med over, fordi hun kommer nok til at køre hjem, og så må jeg sidde og lide, siger direktøren.

relaterede artikler

Helsingør-chef: Vi skal nok komme tilbage i Superligaen 21. maj 2018 kl. 19:31

Silkeborg sender Helsingør ud af Superligaen 21. maj 2018 kl. 17:53