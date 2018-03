Træner Kasper Hjulmand, FC Nordsjælland efter Superliga opgøret mellem FC Helsingør og FC Nordsjælland på Helsingør Stadion idag søndag den 18. marts 2018. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Det var ikke banen, men...

Sport FAA - 18. marts 2018 kl. 22:44 Af Rudi Dalsgaard

Banen skulle ikke have skylden for FC Nordsjællands nederlag på 1-0 til FC Helsingør. Det ville da også have været en dårlig forklaring.

Men hvis man har bare en smule kendskab til FC Nordsjællands træner Kasper Hjulmand, så ved man, at han ikke var tilfreds med den bane, hans mandskab i går blev budt på Helsingør Stadion.

- Det er farligt at stå og have tabt og så begynde at snakke om banen. For jeg ved godt, hvordan det vil blive opfattet. Derfor havde jeg håbet på, vi havde vundet, startede Kasper Hjulmand, inden han fortsatte:

- Det siger sig selv, at vi skal passe på med at sætte sådan en standard for dansk fodbolds skyld.

- Når man har et licenssystem, der siger, at man skal have varme i banen, og man så ved, at der ikke er varme i banen, at det bliver minus syv grader hele ugen og man så kommer og kigger på det, så kunne det være rart, at der var nogen - for eksempel fra Divisionsforeningen - der sørgede for at få flyttet den kamp, når nu de har fået dispensation.

- Jeg synes, der er noget principielt forkert i, at det er dommerne, der skal beslutte, om banen kan bruges.

Udover at det var småt med græs på banen, så var den - og det blev værre i løbet af kampen - frosthård flere steder. Når spillerne løb i den side tættest på tribunen, kunne man fra tilskuerpladser høre deres knopper »klapre« på det knaldhårde underlag.

- Det er ikke nogen undskyldning for, at vi taber kampen. Det er en principiel ting med banen, understregede Kasper Hjulmand, inden han fortsatte:

- Banen betød meget. Men Helsingør håndterede det klart bedst. De gør det godt, og det var ikke ufortjent, at de vinder. Jeg er ikke tilfreds med den måde, vi spiller kampen på.

- De bankede mange bolde frem mod deres store angribere. Alle stop i spillet blev en lang bold i mod os, og hele spillet om andenbolde var de bedre til end os. De kom først og gjorde tingene meget mere simpelt, end vi gjorde. Vi håndterede spillet for dårligt.

Ikke nok med at FCN tabte. Både Brøndby, FC Midtjylland og FC København vandt i kampen om medaljepladserne.

- Det var en stor streg i regningen, og vi må slikke sårene, lægge en god plan og få hentet noget af det tabte, sluttede Hjulmand.

