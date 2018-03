FC Nordsjælland og Magnus Kofod Andersen (tv.) skal prøve at sætte en kæp i hjulet på FC Midtjylland. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det skal kilde lidt mere efter søndag

Sport FAA - 10. marts 2018 kl. 13:31 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bliver det FC Midtjylland eller Brøndby, der løber med det danske mesterskab?

Det er spørgsmålet, de fleste stiller sig, når de sidder og kigger på det helt tætte parløb i toppen af Superligaen, hvor de to store klubber ligger helt lige med 56 point. Men søndag håber FC Nordsjælland, at man kan være den irriterende lillebror, der kommer og forstyrrer og blander sig i snakken. For her kommer FC Midtjylland på besøg i Farum, hvor FC Nordsjælland kun har tabt én kamp i denne sæson. Det var tilbage i september, hvor AGF vandt 2-1.

- Der er en stor gevinst ved sejr. Vi kan æde lidt af det forspring, FCM har, og det kunne være sjovt, smiler Kasper Hjulmand, FC Nordsjællands træner.

- Det er en meget lige kamp, og vi går ind til den med følelsen af, at det bliver en lige kamp, hvor vi har muligheden for at vinde. De er favoritter og siger selv, at de er Danmarks bedste hold for tiden. Så de skal herover og vinde.

Kasper Hjulmand medgiver dog gerne at FC Midtjylland »ser stærke ud« og meget vel kan løbe med mesterskabet. Men de får det ikke serveret i Farum.

- En sejr til os vil give følelsen af, at vi har kontakt med i hvert fald FC Midtjylland i toppen. Hvis vi vinder, så kilder det lidt mere i maven søndag aften klokken 18. Det kunne da være mega sjovt, siger han.

- Det ville bare være fedt for alle her i klubben, hvis vi kunne få deres syv points forspring ned på fire. De vil stadig være foran og være favoritter, men vi går efter alt, vi kan komme til, og vil udfordre dem.

FC Midtjylland tabte i forrige runde topopgøret til Brøndby og måtte se holdet fra Vestegnen komme op på siden af sig, men midtjyderne slog tilbage med en sejr over Silkeborg på deres kunstgræsbane og har ni sejre ud af de seneste 10 kampe i Superligaen.

I foråret har de endda spillet uden Alexander Sørloth og Paul Onuacho, der er henholdsvis solgt og skadet. Men det har gjort, at Midtjylland spiller på en ny måde, mener Hjulmand.

- FCM har forandret sit udtryk. Der er kommet et spil ud af det, som passer godt til den måde, de laver spillere på. Det er med aggressivitet og en-mod-en rundt om på banen. Der er mindst det samme kaos-spil over Midtjylland, som folk snakker om med Brøndby. Der er tryk på, roser Hjulmand og peger på et par af de profiler, der skal holdes øje med.

- Duelund og Wikheim er rigtig gode. De løber godt med bolden, udfordrer volder alle forsvar problemer. Og så har de en fantastisk anfører i Jakob Poulsen, der nærmest bliver bedre for hver kamp.