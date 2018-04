Se billedserie Godsway Donyoh (th.) fra en kamp mod FC København tidligere på sæsonen. Siden blev han knæskadet og måtte opereres, men nu er han tæt på at kunne komme tilbage. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Det lysner for skadede FCN-profiler

Sport FAA - 13. april 2018 kl. 12:31 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med fem mål i otte kampe viste FC Nordsjællands Godsway Donyoh lovende form i starten af denne sæson. Og i efterårets sidste seks runder var det så Jonathan Amon, der gjorde det samme.

Men fælles for begge i dette forår har været, at de er blevet holdt ude på grund af skader. Godsway Donyoh måtte opereres i menisken i det højre knæ efter et uheld til træning, og det har holdt ham ude siden september sidste år. Jonathan Amon kom skadet hjem fra en landsholdstur med det amerikanske U20-landshold og har kæmpet med noget betændelse i skinnebenet lige siden.

Nu er begge dog tilbage på træningsbanen, og selv om der stadig er et stykke vej til at kunne spille med for alvor, så smiler de begge ved tanken og snakken om snart at kunne spille igen.

- Jeg må tage det dag for dag for tiden. Hvis jeg har det godt, så kan jeg træne, men hvis det gør ondt, så må jeg gå ind. Jeg har også måttet give det en del hvile for at få det til blive bedre. Jeg kunne måske have gjort lidt mere ved det og undgået det. Men sådan er fodbold, siger Jonathan Amon, der begyndte at mærke gener i november.

- Men det var ikke så slemt. Så jeg spillede videre, og det gjorde det nok lidt værre. Men jeg har det godt nu, og jeg skal bare videre, smiler den 18-årige amerikaner.

Godsway Donyoh har været med omkring holdtræningerne den seneste måneds tid, men mangler stadig at blive kastet helt ind i ilden. Det kan dog ikke ødelægge hans gode humør efter træningen.

- Det føles godt at være tilbage på banen og spille med de andre på banen igen, siger ghaneseren, der også lige skal have tankerne om skaden ud af hovedet.

- Når jeg bliver rigtig varm, tænker jeg ikke på det. Men lige når jeg kommer ud, skal jeg tænke over, hvad jeg skal gøre for at få den fornemmelse væk i knæet, så jeg kan fokusere på spillet. Når jeg får vænnet mig til det hele igen, så skal det nok blive godt, siger han.

Hvis alt går vel, så når han at komme på holdkortet i Superligaen, inden det hele er slut for denne sæson.

- Jeg tror, jeg kommer til at spille i denne sæson. Jeg arbejder hårdt, og jeg får en masse motivation fra trænerne, holdkammerater og venner uden for fodbold, siger Godsway og fortsætter:

- Det ville føles så godt, så jeg kan være klar til næste sæson. Der kommer en sommerpause på to måneder, som jeg kan bruge til at arbejde hårdt, så jeg kan komme stærkere tilbage.

For begge spillere gælder det dog, at tålmodigheden er ved at give bonus.

- Det er gået hurtigere, end jeg troede. Jeg har været nede over det, men jeg har det godt nu. Så jeg skal bare videre og se, om jeg kan komme tilbage stærkere. Det er alt, hvad jeg kan gøre, siger Jonathan Amon, der prøver at være tålmodig.

- Jeg prøver at sige, at det er, hvad det er. Det skal ikke gå for hurtigt med at komme tilbage, for så kan det blive værre og holde mig ude længere.

En lignende melding kommer fra Godsway Donyoh.

- Jeg er rimelig tålmodig. Jeg var nede i starten, men jeg prøver at tænke på, at sådan er fodbold. Det går ikke opad hele tiden. Så jeg skal bare arbejdet hårdt og komme godt tilbage.

18-årige Jonathan Amon har spillet seks førsteholdskampe for FC Nordsjælland, scoret et enkelt mål og lavet en enkelt assist, mens 23-årige Godsway Donyoh er oppe på 40 kampe for FC Nordsjælland og 14 Superligascoringer.