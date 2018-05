Hørsholm 79ers vandt DM 2018 i Dameligaen, som nu mister et hold.

Den bedste række krymper

Sport FAA - 21. maj 2018 kl. 14:50 Af Rudi Dalsgaard

Der er i forvejen kun seks hold i landets bedste damerække i basketball, Dameligaen.

Den gruppe er nu nede på fem, efter Virum Vipers, der for bare ét år siden blev danske mestre for anden gang i træk, har valgt at trække sig fra ligaen.

Årsagen er mangel på både spillere og økonomi til at køre holdet.

- På grund af meget små årgange, er der desværre heller ikke damespillere nok til et U19 hold og selv på U17 dameholdet er der så få spillere, at der ikke vil være et mesterrækkehold i næste sæson, lyder det i en meddelsen på Dameligaens hjemmeside.

- Virum Vipers arbejder nu målrettet på at styrke kvindesiden i klubben, og især på at rekruttere spillere til de yngre årgange samt ansætte stærke trænere, så klubben med tiden igen kan have et damehold på højt niveau.

Desuden meddelese det, at Dameligaen »snarest« forventer at melde ud, hvilke klubber, der deltager i den kommende sæson i landets bedste række.

Store klubber som BK Amager og Aabyhøj er ikke længere at finde i rækken, mens Sisu også var tæt på at trække sig op til den netop overståede sæson, som blev vundet af Hørsholm 79ers i en finaleserie mod Stevnsgade.