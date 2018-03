AaB fik tilkendt straffespark i denne situation fra weekendens opgør mod FC Nordsjælland, og det er forsvaret, der har haft Kasper Hjulmands opmærksomhed til aftenens kamp mod Silkeborg. Foto: Henning Bagger/Scanpix Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Defensiven er under lup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Defensiven er under lup

Sport FAA - 01. marts 2018 kl. 13:33 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

21 mål har Brøndby lukket ind i denne sæsons 22 kamp. Det er 17 færre en FC Nordsjælland, der kan takke en hyperfarlig offensiv (55 scorede mål - fire mere end Brøndby) for, at man ligger nummer tre i Superligaen og efter sidste runde endegyldigt sikrede sig pladsen i medaljeslutspillet.

Men der skal stadig lukkes bedre af i det nordsjællandske forsvar, som i forårets første tre kampe har lukket fire mål ind. Ikke noget højt antal, men det får alligevel cheftræner Kasper Hjulmand til at stille skarpt på det.

- Det kunne godt være fint nok at lukke fire mål ind, men det er alle sammen mål, vi skulle have forhindret, fastslår cheftræneren med henvisning til, at der i FC Nordsjællands måde at spille på findes adskillige regler for, hvordan holdet skal dække op i forskellige situationer.

De er ikke blevet fulgt.

- Det første mål i Sønderjyske (indlæg fra højre side, som heades ind, red.) er noget, vi skal forhindre, fordi der er nogle ting, der ikke bliver gjort rent strukturelt, mens det andet (målmand Runar Alex Runarsson går fejl af et indlæg, red.) bare er noget, der sker, forklarer Hjulmand og fortsætter:

- Målet mod OB (OB-omstilling og scoring efter fladt indlæg til midt i feltet, .red) er forfærdeligt og et, vi skal stoppe flere gange, mens vi laver fire organisatoriske fejl i den situation, der fører frem til AaBs straffespark (AaB kommer til baglinien og spiller bolden skråt tilbage til Kasper Kusk, hvis skud bliver »taget« med hånden, red.). Bare på selve indlægget er der minimum to spillere, der skal stoppe det, hvis vi holder vores principper, siger Hjulmand.

Han og resten af trænerteamets opgave er så at finde ud af, hvordan den slags undgås - og hvor fejlen eventuelt er begravet. Det kan være svært at gennemskue lige med det samme.

- Det er svært at sige, hvad der sker, når man i en indkast-situation giver et frit indlæg, eller at man som stopper kommer på den forkerte side på et indlæg, selv om man godt ved, hvor man skal stå. Er det et mentalt blackout, eller er det, fordi man er i tvivl? spørger Hjulmand.

I forårets tre første kampe har han brugt de samme tre spillere, Benjamin Tiedemann, Victor Nelsson og nytilkomen Ulrik Yttergård, i FC Nordsjælland centrale forsvarskæde. Det har været et udslag af, at de tre har gjort det bedst i opstarten, men også et forsøg på at styrke forsvarsspillet med kontinuitet i forhold til efteråret, hvor der blev byttet en del mere rundt.

- I løbet af opstarten har de budt tre sig bedst til og givet den konstellation, jeg mener virker bedst i forhold til de ting, vi skal. Og så skal vi prøve at give noget kontinuitet, så man kan få rettet det, man har gjort forkert, i den næste kamp, siger Kasper Hjulmand, der dog også kan notere sig, at der er karantæner på vej.

Så de næste i køen, Andreas Skovgaard og Viktor Tranberg, kan godt holde sig klar.

- Skovgaard har haft nogle flotte indhop og gør en forskel, og Victor Tranberg gør, hvad han kan for at komme ind og spille. Vi ved, vi får brug for dem. Vi har to karantæner i næste kamp, og der ligger tre mere klar, hvis de får et gult kort. Så de skal bare holde sig klar, og jeg er slet ikke bange for at skifte rundt, siger FC Nordsjælland-træneren.