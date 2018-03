FC Helsingørs Christian ?TK? Køhler

Sport FAA - 18. marts 2018 kl. 22:43 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- At vinde denne her kamp... Det er noget, jeg har drømt om i nat.

FC Helsingørs Christian T. Køhler var meget tilfreds med at sende sin tidligere klub, FC Nordsjælland, hjem med et 1-0-nederlag i grundspillet sidste kamp.

Han skiftede op til denne sæson til Helsingør i jagten på spilletid, så i går stod han lige pludselig over for flere spillere, han har spillet sammen med i alle sine ungdomsår i FC Nordsjælland.

- Det var de vigtigste tre point i hele sæsonen, synes jeg. For det er den kamp, jeg har glædet mig til lige siden, jeg skiftede klub. Specielt når det er her på vores hjemmebane, siger »TK«.

- Det er specielt, for jeg kender mange af dem rigtig godt og er rigtig gode venner med dem. Det var sjovt at spille over for dem, og vi løb også og grinede lidt nogle gange og gav en kommentar til hinanden. Det var en mærkelig kamp at spille, men sindssygt fed at vinde.

For FC Helsingør gjorde det ikke den store forskel i stillingen. Men sejren har en stor betydning i forhold til den daglige trummerum, som indtil videre i 2018 ikke har indeholdt en Superliga-sejr-

- Det betyder sindssygt meget med sejren. Vi har været inde i nogle store nederlag, men har haft en god periode på det seneste. Så at vi får den sejr, inden vi går ind i slutspillet, er rigtig vigtigt. Også fordi der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, om vi kunne være med. Det ville vi gerne vise på banen, og så er det bare fedt, at vi får en sejr mod et godt spillende Nordsjælland-mandskab, siger Christian T. Køhler.

Om hvis muligheden for at spille sig fri af nedrykningskampene byder sig, så skal den tages.

- Vi må tage en kamp af gangen og se, hvor langt vi kan nå. Så længe det er muligt at blive nummer et eller to i puljen, så går vi efter det. Hvis man kommer ind i en god stime, hvorfor skulle man så ikke vinde en tre-fire-fem stykker i træk,? spørger midtbanespillere med et smil.

