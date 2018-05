Se billedserie Stenløses kamp mod Kastrup måtte afbrydes 14 minutter før tid på grund af lyn og torden. Her ses da også de sorte skyer i horisonten, mens spillerne går i omkldænignsrummet kort efter afbrydelsen. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

Danmarksseriekamp afbrudt

Sport FAA - 26. maj 2018 kl. 16:25 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejret fik for anden weekend i træk overtaget på fodboldkampene. I hvert fald i Stenløse, hvor hjemmeholdet ellers lige så ud til for alvor at lægge gæsterne fra Kastrp under pres i den vigtige bundkamp.

Men med 76:40 på uret blæste dommer Morten Christoffersen kampen af, da der var et truende tordenvejr i horisonten. Planen var i første omgang at afvente et kvarters tid, men efter godt en halv times ventetid i omklædningsrummene blev beslutningen om endegyldig aflysning taget.

Det er nu op til DBU at afgøre, hvad der skal ske med kampen som stod 1-1, da den blev afbrudt.

- Jeg ser helst, at den bliver spillet om. Men jeg tror, vi skal spille en halvleg om, siger den ene Stenløse-træner, Dennis Rossetti.

- Vil vil helst spille kampen i forhold til, at resultatet bare får lov at stå. Kastrup er i samme situation som os i bunden af række og har brug for pointene.

Det bliver dog en udfordring at finde en brugbar kampdato. For pokalturneringen tager også fart i disse uger. Her skal Stenløse en tur til Odsherred næste onsdag, og snakken gik allerede på muligheden for at få afviklet resten af kampe - eller hvor meget, der nu skal afvikles inden næste runde af Danmarksserien.

Danmarksserien, pulje 1

Stenløse-Kastrup 1-1 (0-0)

Kamp afbrud efter 76 minutters spil

Mål: 0-1: Adam Foght (52), 1-1: Rasmus Suhr Petersen (70)