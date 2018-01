Da Silva skadet - Fellah på vej ud

Årsagen er ganske enkelt, at både klubben og Mohammed Fellah håber, at et klubskifte er på vej.

- Der er konkrete muligheder som der skal undersøges for Fellah, og derfor er vi enige om at det giver mest mening at lade ham blive hjemme i Farum for lettest at kunne agere på de klubber som har vist interesse, siger FC Nordsjællands sportschef, Carsten V. Jensen.