Bye-bye Rungsted

Der var kun spillet lidt over et minut, inden pucken lå inde bag Kevin Lindskoug. Lige forinden havde det givet noget forvirring i Rungsted-rækkerne, at Emil Oliver Christensen var blevet ramt af en puck og ikke helt vidste, om han skulle humpe ud eller samle staven op og blive på isen.

Rungsted havde også et par perioder i overtal, men her var nordsjællænderne ganske bovlamme, og hjemmepublikummet frygtede mere for et spilstop i 3. periode skulle blive kostbare. Opgøret var afbrudt i nogle minutter kort før tid, da et sikkerhedsglas måtte repareres, men helt så galt som forleden i Rungsted gik det trods alt ikke.