Kasper Hjulmand håber, at hans hold kan tage brodden af Brøndbys vilde pres ved at holde lidt bedre i bolden. Men der skal stadig angribes, som der blev i de to holds seneste opgør.

Brøndby skal angribes igen

28. april 2018

4-3, chancer i hobetal og forsvarsspil helt uden kontrol.

Det var kræs for kendere, da FC Nordsjælland og Brøndby mødtes i søndags og bød på en mindeværdig kamp, som de blå-gule titelaspiranter trak sig ud af med tre point.

Den del skal naturligvis laves om, men ellers skal der bare mere af det samme, når de to hold mødes igen søndag aften, mener FC Nordsjællands cheftræner, Kasper Hjulmand.

- Det skal ikke være helt magen til. Men med omvendt fortegn, så er det fint nok, smiler Hjulmand, der allerede efter kampen accepterede, at de offensive styrker hos de to hold bare havde overtrumfet modstandernes defensiv.

- De offensive kvaliteter var så store, og der var virkelig skarphed og tempo. Men dermed ikke sagt, at vi var tilfredse, og der ikke var nogle ting, var for dårlige. Men man må også bare tage hatten af for de to mandskabers evner til at ramme det offensive spil. Det ser man også på den store scene, når de bedste hold ruller sig ud.

Det får dog ikke Kasper Hjulmand til at trykke på bremsen på sit hold og i stedet gå i en retning af det, som hans mesterskabshold fra 2012 kunne - forsvare sig ved at have en tårnhøj boldbesiddelse.

- I mesterskabssæsonen havde vi 17 clean sheets i en sæson, men det var også en anden type spillere. Vi forsøger jo at vinde kampene med de styrker, vi har, i stedet for at opfinde noget, der ikke passer til os, forklarer Hjulmand.

- Det her hold ville ikke på samme måde kunne forsvare sig med bolden. Man så lidt af det i den sidste kamp mod Brøndby, men det kostede også et mål, da Mikkel Rygaard mistede bolden på midten, og de scorede. Så man skal have 10 boldfaste spillere for at kunne spille på den måde. Der er vi mere vilde og fremadrettede og sætter tingene på spil. Og jeg forsøger at spille på det, vi er gode til. Vi er et hold, der skal angribe os til sejr. Det viste vi endnu en gang i den kamp.

I stedet kommer det til at handle om at finde stop-knappen på Brøndby, som i kampen i søndags kom væltende pres og kontraløb, når de fik den mindste mulighed. Her bliver værktøjet at få spillet en lille smule uden om det pres og så komme af sted.

- De første 20 minutter af deres kampe er afgørende. Det så vi i deres pokalkamp mod Midtjylland og også mod os. Men i alle vores kampe mod dem, har vi haft perioder, hvor vi fik dæmpet dem lidt. Vi har lidt det samme udtryk med hurtigt genpres og stejle angreb mod målet. Men det her er også en kamp, hvor vi har godt af at have bolden lidt mere - og det hele ikke behøver at være så direkte, forklarer Kasper Hjulmand.

FC Nordsjælland har Victor Nelsson tilbage fra karantæne, og han vil helt sikkert glide ind i bagerste kæde fra start. Til gengæld må FCN undvære midtbanegeneralen Mathias Jensen, der ikke har misset en eneste kamp i denne sæson. Inklusiv kampen mod Brøndby søndag har Mathias Jensen kunnet været med i de seneste 50 kampe - og har kun misset de tre.

- Jeg kan ikke huske en midtbanespiller, der har spillet på så højt niveau, som Mathias gjorde mod Brøndby. Det var så voldsom en kamp fra hans side. Vi har set det før, men det her var så vildt. Hans chip-bolde og lange afleveringer med begge ben. Så det bliver et savn, at han ikke er med, erkender Kasper Hjulmand, der udtager sin endelige trup til kampen efter lørdagens træning.