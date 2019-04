Se billedserie Maria Forsman Pedersen og Hørsholm 79ers kom i klemme mod Geraldunn Leaupepe (tv.) og Valerie Driscoll i DM-semifinalen. Foto: Rudi Dalsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Bombet ud af slutspillet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bombet ud af slutspillet

Sport FAA - 10. april 2019 kl. 20:23 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To nederlag var, hvad Hørsholm indkasserede hele grundspillet og mellemspillet. Vejen til DM-guld var brolagt med en bred trup.

Men nu er Hørsholm 79ers' forsvarende mestre i kvindebasketball ude af slutspillet, efter man tabte den tredje DM-semifinale til Amager onsdag aften i Hørsholm Hallen - og dermed serien 3-0.

Hjemmeholdet virkede ellers opsatte på at få vendt lykken i DM-semifinalen fra start og lagde ud med høj energi og tempo i angrebsspillet, og det så ud til at virke i de første minutter af kampen.

Meg Wilsons treer til 14-6 gav Hørsholm en solid start og forsøget på at sætte en fod ned over for Amager så ud til at virke.

Men fra stillingen 18-11 halvvejs i perioden tog gæsterne totalt over og vandt resten af perioden med 18-2.

Profilen Geraldunn Leaupepe lavede otte point i de minutter og lukkede samtidig perioden med et assist til Cecilie Overgaard, som satte en treer til 20-29.

I det hele taget var Amager ekstremt velskydende, og det kom virkelig til udtryk i anden periode, hvor de blåklædte ramte fem treere. To fra Cecilie Overgaard og tre fra den tidligere Hørsholm-spiller, Emilie Fogelstrøm - den sidste i første halvlegs sidste sekund, og så stod det 38-51 ved pausen. Her kunne Hørsholm se tilbage på 20 minutters basketball, hvor BK Amager havde ramte otte ud af 14 forsøg fra treeren.

Det blev til ni for 15 på anden halvlegs første angreb, og BK Amager satte ot mere, inden perioden var slut, og så hjalp det knap så meget, at Hørsholm faktisk virkede til at have rimelig styr på BK Amagers store amerikaner under kurven, Valerie Driscoll.

Hos Hørsholm forsøgte Gritt Ryder nærmest på egen hånd at holde Hørsholm i live. Med udgangen af tredje periode og stillingen 58-72 på måltavlen, stod Ryder noteret for 29 point på 10 træffere ud af 14 forsøg - her af fire for seks fra treeren.

Geraldunn Leaupepe lagde ud med en treer mere i fjerde periode, men Hørsholms Emilie Bæk svarede igen med en magen til, og de følgende minutter virkede Hørsholms aggressive forsvarsspil, som fremtvang flere turnovers hos gæsterne. Så da Marie Louise Blyme scorede tre point til 69-75, måtte BK Amager hive i timeout-håndtaget.

Derfra tog kampen til i intensitet. Der blev givet og taget i positionskampene og udvekslet kradse kommentarer spillerne i mellem. Handskerne var smidt med Hørsholms sæson på vej ud over kanten.

Maria Forsmann holdt liv i håbet om en sæsonforlængelse med en treer til 76-79, men Hørsholm havde svært ved at få lukket det sidste af hullet, og BK Amager begyndte at finde point igen.

Ved 79-84 fik Emilie Bæk to åbne skud i træk, men begge bolde tog ringen i stedet for at gå i, og så måtte Hørsholm i gang med at fejle for at stoppe uret.

Gritt Ryders missede treer med godt 30 sekunder igen var reelt Hørsholms sidste håb, men træfsikkerheden var væk, og så kunne Amagers medrejsende tilskuere klappe sit hold videre til DM-finalen.

Hørsholms sæson er dog ikke helt slut. Den 27. april skal man spille om bronzemedaljerne mod taberne af semifinaleserien mellem Stevnsgade og Aabyhøj.

DM-semifinale, 3. kamp

Hørsholm-BK Amager 79-88

(20-29, 18-22, 20-21, 21-16)

Hørsholm: Gritt Ryder 32, Meg Wilson 11.

BK Amager: Geraldunn Leaupepe 23, Valerie Driscoll 20, Cecilie Overgaard 19.

Tilskuere: 325