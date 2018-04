Bolden trillede ikke Hillerøds vej

Hillerød havde ikke meget at gøre i 1. halvleg, hvor Næsby virkede langt mere aggressive, og hvor Hillerød havde svært ved at få den ud af egen forsvarszone. Det blev ikke meget bedre i 2. halvleg, hvor spillet stadigvæk foregik på Hillerøds banehalvdel. Forsvaret spillede meget rundt, men de havde svært ved at få den frem til midtbanen og angriberne.

Det gik galt for Hillerød igen efter en times spil, hvor dommeren pegede på straffesparkspletten, og hvor Hillerøds Jackie Rasmussen også fik et gult kort. Næsbys Martin Lund Pedersen sendte bolden ind til venstre for Rasmus Lyng, der var gået til højre, og så var der langt hjem for Hillerød, der ellers er begyndt forårssæsonen fremragende med to sejre og en uafgjort, og hvor holdet har scoret hele 12 mål i de tre kampe.

I det 89. minut appellerede Hillerød kraftigt for straffespark, da et frispark blev sendt i feltet, og Brian Geertsen blev skubbet omkuld i hans løb mod mål. Dommerens fløjte var tavs, men udeholdet fortsatte med at angribe. Det gav pote i det tredje overtidsminut, hvor Nicolai Geertsen scorede for anden kamp i træk. Det var dog for sent for Hillerød, der i det allersidste minut prøvede at sætte endnu et angreb op, men det kom der ikke noget ud af.