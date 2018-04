Bokse-galla i Hillerød udsættes

Søskendeparret Mahfod fra Hillerød må vente med at bokse ved samme professionelle stævne. For det ellers stort anlagt boksestævne den 27. april er blevet udsat. Det meddeler arrangørerne fra Danish Fight Night.

- Jeg er meget ked af at måtte skuffe de danske boksefans og ikke mindst bokserne, som har haft en forventning om at komme i kamp den 27. april. Skader kan man ikke gardere sig imod. Til gengæld piner det mig, at det har vist sig så problematisk at få godkendelse til at hente en række dygtige afrikanske boksere herop i tide. De aktuelle forhold gør det decideret vanskeligt at dyrke sportsligt samkvem med afrikanske lande, og det må vi naturligvis tage konsekvensen af fremover, siger promotor Mogens Palle.