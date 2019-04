Se billedserie Rungsteds Gustav Green (17) og hjemmeholdets Matt Prapavessis (77) i kamp om pucken i fjerde kamp i finaleserien i Metalligaen ishockeykampen mellem SønderjyskE og Rungsted Seier Capitals fredag den 19. april 2019 i Frøs Sparekasse Arena.. (Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix) Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Billeder: Rungsted fester hele påsken

Sport FAA - 19. april 2019 kl. 23:02 Af Mads Hussing

Mellem 2. og 3.periode blev det annonceret over højttalerne i Vojens, at der kørte to busser til Rungsted søndag. Heldigvis for Sønderjyskes fans er der flot i Rungsted og omegn, for de kommer ikke til at se noget ishockey.

- Jeg giver en øl til dem, siger Rungsteds direktør Thomas Friberg.

Rungsted vandt den fjerde DM-finale, og dermed er de danske mestre. 1-0 blev aftenens resultat, så Rungsted gjorde rent bord og vandt 4-0 i kampe.

- Det er slet ikke gået op for mig endnu. Der er en masse praktisk, der skal ordnes nu, og noget logistik der skal gå op, sagde Thomas Friberg lige efter slutfløjtet.

Han lover, at der bliver en kæmpefest i Rungsted søndag. Selvom holdet ikke spiller søndag, så er alle inviteret til guldfest i Rungsted. Også de to busser med Sønderjyske-fans, hvis de skulle finde på at køre fra Vojens i søndag formiddag.

Det var ellers et hjemmehold, der var opsat på at vise, hvem der bestemte på den fuldstændig udsolgte hjemmebane i Vojens. 5000 tilskuere - minus de 300 i Rungsteds hjørne - gav stor opbakning til hjemmeholdet, der også kvitterede med offensivt spil.

Rungsted var dog tæt på at komme foran i begyndelsen af 1. periode, da Mattias Persson sendte pucken ind foran til Robin Bergman, men Sønderjyskes målmand Patrick Galbraith hev en stor redning op af hatten.

Der er i øvrigt nøjagtig 10 år mellem Patrick Galbraith og Rungsteds målmand Thomas Lillie. De er begge født 11. marts, og hvor Galbraith er fra 1986, så er Lillie fra 1996. For nøjagtig 10 år siden vandt Galbraith det danske mesterskab med Sønderjyske, og i år er det så Thomas Lillie, der hjemtager titlen.

Af de to målmand var det Thomas Lillie, der havde mest at lave i aftes. I de første to perioder spillede det også ind, at Rungsted fik tre udvisninger, hvor Sønderyske pressede ekstra på. Det gav sig udslag i skudstatistikken, som hjemmeholdet førte stort efter de første to perioder.

- Det var måske vores dårligste kamp i finalerne, men så har vi jo Thomas Lillie i målet, der står helt fænomenalt, siger Thomas Friberg.

I begyndelsen af 3. periode havde Sønderjyske en gylden mulighed for at komme foran. Mads O. Lund var helt alene med Thomas Lillie, men Rungsted-målmanden parerede fint. Han havde dog ikke styr over pucken, og den fløj i en blød bue over ham selv og lige nøjagtig ved siden af mål.

Sønderjyske var helt ovenpå i dene periode, hvor de med bare en lille del af den effektivitet, de har haft tidligere på sæsonen mod Rungsted, ville have været foran med et par stykker på det her tidspunkt.

Det er som bekendt målene, der tæller, og kampens eneste mål kom med små syv minutter tilbage af opgøret, hvor Sønderjyske var en mand i undertal. Jordan Pietrus havde fået to minutter i straffeboksen, men der skulle ikke gå mere end seks sekunder, inden Rungsted havde udnyttet overtallet.

Robin Bergman stod inde foran mål og udnyttede forarbejdet af Mattias Persson og Morten Jensen.

Hvis ikke der havde været gang i Rungsteds fans før, så kom der det nu. Guldparykkerne kom lige så stille frem. Guldjakkesættene og maskerne ligeså.

Sønderjyske pressede på i slutminutterne for at forlænge kampen, men Rungsted og især Thomas Lillie i målet red stormen af.

Rungsted kunne lade sig fejre på isen for deres første danske mesterskab i 17 år, og det blev hevet hjem på en helt suveræn facon. Først 4-0 i kvartfinalen over Herlev, siden 4-2 i semifinalen over Frederikshavn og til sidst 4-0 over Sønderjyske.

Det var så selv Sønderjyskes fans overgav sig efter kampen og anerkendte, at Rungsted var den fortjente mester. De trofaste Sønderjyske-fans stod i et par minutter og råbte på Rungsted, og da blandt andre Nikolaj Rosenthal kom på årets hold i Ishockeyligaen, så fik han også fortjent hyldest fra hjemmepublikummet.

DM-finale, 4. kamp

Sønderjyske-Rungsted 0-1

(0-0,0-0,0-1)

Mål: 0-1: Robin Bergman (53.14)

Udvisninger: Sønderjyske 2x2 minutter, Rungsted 3x2 minutter

Tilskuere: 5.000