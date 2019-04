Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Helsingør fik point i Silkeborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Helsingør fik point i Silkeborg

Sport FAA - 28. april 2019 kl. 15:39 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør stillede op uden deres nye træner Omid Namazi, der ikke havde fået arbejdstilladelse endnu. Det var dog ingen hindring for at holdet hentede et flot point på udebane mod en af de mest seriøse bejlere til oprykning. FC Helsingør scorede bege mål, da Daniel Jørgensen bragte Helsingør foran til sidst i 1. halvleg, mens Nicolas Mortensen scorede selvmål tre minutter før tid.

Det var et decimeret FC Helsingør-hold, der stillede til start ude mod Silkeborg, der kæmper for førstepladsen i rækken, mens Helsingør kæmper for overlevelse. Foruden træner Omid Namazi, der så til fra tilskuerpladserne, så var de to første på holdkortet - Andreas Holm og Pascal Gregor i midterforsvaret - heller ikke klar til start.

Begge har været på skånekost rent træningsmæssigt i ugens løb, og mens Gregor ikke blev klar, så spillede det også ind for Andreas Holm, at hans kæreste op til kampen gik i fødsel.

Silkeborg begyndte også planmæssigt i et større pres, mens FC Helsingør gik mere defensivt til værks. Fire i bagkæden, fem på midtbanen og Matheus Leiria som angriber. Douglas Ferreira var sat på bænken, mens Nicolas Mortensen var sat ud på kanten.

Selvom Silkeborg havde klart det meste af spillet, og især Jeppe Okkels på venstrekanten må have gjort Helsingørs Ibrahim Samrawi rundtosset i flere situationer, så var hjemmeholdet aldrig rigtigt farlige i 1. halvleg. Det var ikke mindst målmand Mikkel Bruhns fortjeneste, da han havde virkelig sikre hænder.

Stik imod spil og chancer faldt halvlegens eneste mål med lidt over et minut tilbage af de første 45 minutter. Forsvarsspiller Daniel Jørgensen headede føringen ind efter et hjørnespark i venstre side.

Silkeborg pressede på for udligningen i 2. halvleg, og blandt andre blev Stephan Petersen sendt på banen for at jagte en eller flere scoringer.

Okkels voldte stadig Samrawi besvær, og generelt havde Silkeborg klart det meste spil. De burde også have udlignet med ti minutter igen, da Stephan Petersen spillede en anden netop indskiftet spiller - Shkodran Maholli - helt fri, men Mikkel Bruhn var en sikker sidste skanse.

Der skulle en Helsingør-fod til, for at Silkeborg kom igang med målscoringen. Bolden blev sendt indover, og her stod Nicolas Mortensen i eget felt. Han ville ekspedere bolden langt væk, men han ramte den helt skævt, og så gik den ind bag Mikkel Bruhn.

Silkeborg pressede og pressede, og de havde også mulighederne for at afgørende mål, men det blev ved uafgjort, som Helsingør kunne være klart mest glad for.

1. division

Silkeborg-Helsingør 1-1 (0-1)

Mål: 0-1: Daniel Jørgensen (44), 1-1: Nicolas Mortensen, selvmål (87)

Advarsler: Daniel Jørgensen (88), FC Helsingør

Silkleborg IF: - Svenn Crone, Frederik Alves Ibsen, Valance Nambishi, Anders Hagelskjær - Andreas Heimer Hansen (55: Mads Emil Madsen), Frederik Møller (76: Shkodran Maholli) - Jeppe Okkels, Marc Rochester Sørensen, Sebastian Vinther Jørgensen (55: Stephan Petersen) - Ronnie Schwartz.

FC Helsingør: Mikkel Bruhn - Ibrahim Samrawi, Jonas Henriksen, Daniel Jørgensen, Frederik Bay - Patrick Olsen, Christian TK Køhler - Lucas Haren (70: Douglas Ferreira), Mikkel Basse (78: Collen Warner), Nicolas Mortensen (89: Osama Akharraz) - Matheus Leiria.

Tilskuere: 2.859