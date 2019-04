Se billedserie Stenløses Issa Sultan dribler rundt om Fredensborgs felt, hvor holdkammeraten Nicolai Emil Jensen og Fredensborgs Christian Krogh kigger på. Foto: Mads Hussing

Billeder: Fredensborgs stærke forår

Sport FAA - 22. april 2019 Af Mads Hussing

Selvom Stenløse chokstartede ved at komme foran efter 38 sekunders spil, så kom Fredensborg tilbage i kampen, og allerede ved pausen var hjemmeholdet foran. Det blev også Fredensborg, der trak det længste strå, da de vandt kampen 3-2.

- Vi har arbejdet meget med, at lige meget hvad der sker, så kan vi ikke ændre på de ting, der er sket. Men vi kan ændre på de ting, der sker fremadrettet. Hvis vi får et mål imod os, så kan vi ikke ændre på det, men så må vi bare op og lave to. Det er bare at komme videre, og det viser 1. halvleg også, siger Fredensborgs træner Michael Gorm.

Hun kunne se først Luca De Biase og sidenhen Albert Hyldahl score for Fredensborg.

- Vi laver for mange personlige fejl ved deres mål. Vi har et dumt boldtab centralt på banen ved målet til 1-1. 2-1-målet går vi forkert i kæderne. Vores venstre midtstopper falder frem, og der er allerede en, der er faldet frem. Det tredje mål er et dumt boldtab, hvor de får en omstilling og løber ned og scorer, siger Stenløses træner Simon Andresen.

I den sidste halve time af kampen pressede Stenløse på for at få en udligning. Holdet kom ikke frem til store chancer, men der var gode skud udefra, som Fredensborgs målmand Magnus Hoffmann tog sig af.

Hjemmeholdet lurede på kontraangreb, og det skete også med lige over 10 minutter igen. I en omstilling fandt Alexander Høirup Johansen Nicky Antonsen, og selvom chancen egentlig så ud til at være forpasset, så sendte han bolden i mål.

Selvom Stenløse var en mand mindre på banen de sidste 10 minutter på grund af et gult kort, så kom reduceringen i det næstsidste minut. På trods af tidsudtræk, lange pauser ved det gule kort, og da Magnus Hoffmann skulle have bundet snørebånd, så var der kun lagt fire minutter til, og de gik alt for hurtigt for Stenløse, der ikke nåede at komme til flere muligheder.

- Jeg kan godt lide, at vi får lagt et pres der. Det har vi oplevet før, at når vi er bagud med en, så får vi ikke lagt et tryk. Vi taber ikke kampen de sidste 10 minutter, og med lidt held havde vi også prikket en ind, siger Simon Andresen.

- Vi vil det mest i øjeblikket. Vi er ærgerrige. Vi knokler hele tiden. I dag har jeg to på ferie, jeg har nogen, der er ude med skader, og alligevel er der tre nye, der bare kommer, siger Michael Gorm, der er ved at vende Fredensborgs nedtur fra 2. division, gennem Danmarksserien og til den nederste del af Sjællandsserien.

- I det første halve år prøvede vi at samle alle dem, der er fra Fredensborg. Nu er der kommet nogen af dem tilbage. Det viser bare, at når man er fra Fredensborg, og vi spiller for Fredensborg, så er vi gode. Vi skal bare tage de der dyder til os. Nu har vi brugt to år på at tabe og tabe, og det tager tid for at skabe en vindermentalitet. Vi har lang vej endnu, men vi er ved at være der, siger Fredensborgs træner.

For Fredensborg betyder sejren, at holdet nu har fået ti point ud af tolv mulige i foråret. Det har gjort, at holdet er rykket op i stillingen, og nu kun er seks point fra Stenløse på 2. pladsen.

Stenløse derimod har kun fået fire point ud af tolv mulige, og dermed er de nu seks point efter førerholdet fra Frederikssund og bare tre point foran Liria på tredjepladsen.

Fredensborg skal til Frederikssund på lørdag, hvor de skal se, om de kan slå endnu et tophold. Stenløse skal til bundholdet Brøndby på søndag, hvor de skal hente tre tiltrængte point.

Sjællandsserien, pulje 1

Fredensborg-Stenløse 3-2 (2-1)

Mål: 0-1: Simon Vejlgaard (1), 1-1: Luca De Biase (9), 2-1: Albert Hyldahl (30), 3-1: Nicky Antonsen (78), 3-2: Mikkel Carentius (89)

Tilskuere: 110