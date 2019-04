Se billedserie Birkerøds Alexander Augustesen er naturligvis glad for sit mål i det 92. minut, der afgjorde kampen mod Greve. Foto: Mads Hussing

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Birkerød sikrer sejren i sidste minut over Greve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Birkerød sikrer sejren i sidste minut over Greve

Sport FAA - 06. april 2019 kl. 16:42 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve måtte tage tomhændede hjem fra Birkerød i bundstriden i Danmarksserien, for hjemmeholdet scorede kampens eneste mål i det 92. minut - bare to minutter efter Greve blev reduceret til 10 mand, da Bjørn Paludan havde set rødt.

Det mål kom ud af ingenting og efter en 2. halvleg, hvor udeholdet havde et par friløbere, som de burde have scoret på.

Både Joans Helleberg Madsen og Mitchell Pedersen kunne have scoret, men i begge tilfælde prøvede de at drible til højre for Birkerøds målmand Dimitrije Viktor Jensen, og begge gange nåede han at komme ned og få raget bolden til sig.

Birkerød havde et par gode muligheder, men det første spark indenfor rammen, hvor udeholdets målmand Kasper Larsen ikke havde en chance, kom først i de døende minutter.

Birkerøds Alexander Augustesen fik bolden uden for feltet i Birkerøds højre side, og efter et par træk sendte han bolden mod mål. Den tog den stolpe længst væk og gik i nettet til hjemmeholdets store jubel og til udeholdets store frustration. Kampen sluttede et minut senere, og dermed blev det til endnu et ærgerligt nederlag for Greve, mens Birkerød fik lidt luft i bundstriden.

Det var en kamp, hvor hjemmeholdet gerne ville spille bolden langs jorden hele vejen fra målmanden, men både kvaliteten af banen og kvaliteten af afleveringerne var ikke gode denne dag. Samtidig havde Greve luret det, og de pressede Birkerøds forsvar højt.

Hvor Birkerød havde 1. halvlegs største chance til Elias With, der fra kort afstand sparkede langt forbi mål, så havde Greve 2. halvlegs suverænt største muligheder.

Den første kom efter fem minutters spil af 2. halvleg, hvor en aflevering fremad, som hjemmeholdets Frederik Bülow havde alle muligheder for at stoppe, alligeve røg hen til en helt fri Jonas Madsen, der prøvede at drible udenom målmanden, men det lykkedes ikke.

Bar et minut senere var Greves målmand også ude i fuld længde, da han reddede et Birkerød-forsøg til hjørne. Midt i halvlegen var det Mitchell Pedersen, der kom helt alene med Birkerøds målmand, men også han misbrugte den store mulighed.

Det var ellers et par gode afleveringer fremad i en kamp, hvor afleveringerne savnede kvalitet - de savnede endda meget kvalitet. Især i 2. halvleg.

De dramatiske højdepunkter kom til allersidst i kampen. Greves Bjørn Paludan begik et stort frispark, og for det fik han sit andet gule kort, og dermed var Greve en mand i undertal i kampens tillægstid.

Det fik allerede konsekvenser efter to minutters spil, da Alexander Augustesen tog chancen fra feltet, og så bolden gå ind via stolpen. Han jublede vildt med holdkammeraterne - så vildt, at dommeren skyndede lidt på dem.

Resultatet gør, at Greve er under stregen, hvor man kan komme i kampe for at blive i rækken, mens Birkerød ligger lige over stregen med tre point ned til Greve.