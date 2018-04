Bilen drillede i det tyske

Det blev ikke helt den weekend, Rasmus Sørensen fra Stenløse og hans rallyteam havde håbet på. Den skulle ellers have budt på en ny triumf ved DM-afdeling nummer to i Satrup i Nordtyskland og så en rallysprint i Avedøre søndag.

Så i pausen blev der skiftet et par dele, men det løste ikke problemet, så Michael Sørensen i sin Opel Adam kunne køre sejren hjem i R2-klassen, mens Rasmus Sørensen blev nummer to. Efter to DM-afdelinger deler de to kørere nu førstepladsen.

- Vi er lidt lidt skuffede over bilen, men at vi må hjem på værkstedet og have splittet den ad for at lokalisere fejlen. Vi har nogle bud på, hvor fejlen kan være, og vi vil hurtigst muligt få udbedret fejlen, så bilen er klar til næste løb, siger Rasmus Sørensen.