Send til din ven. X Artiklen: Andreas Stryger til HØJ Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Andreas Stryger til HØJ

Sport FAA - 23. april 2018 kl. 22:10 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt i al polemikken om nedrykningsspil har HØJ indgået en 2-årig aftale med Andreas Stryger, der kommer fra ligaoprykkerne TMS Ringsted.

- I HØJ Elite er vi både glade og stolte over, at 28-årige Andreas Stryger har valgt at fortsætte karrieren hos os. Andreas har gennem en årrække været en stor profil i 1. division og har samtidig erfaring fra ligaklubberne HC Midtjylland og Ribe/Esbjerg, siger direktør Lars Vinther.

Træner Jesper Fredin er også glad for, at Andreas Stryger kommer til klubben.

- Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes os at tiltrække en kapacitet som Andreas. Han besidder et meget begavet håndboldhoved, og jeg er sikker på, hans kvaliteter vil styrke offensiven markant. Udover de spillemæssige kompetencer har Andreas solide værdier og er meget professionel i sin tilgang til håndbold. Han er en foregangsmand, og han er endnu et step i den rigtige retning, hvor HØJ Elite ønsker at bringe sig hen. Med tilgangen af Stryger til den kommende sæson og med Morten Slundt tilbage fra sin skulderskade har vi to meget stærke kort, der skal lede og fordele vores angrebsspil, siger Jesper Fredin.

Spilleren selv begrunder også, hvorfor han har valgt HØJ.

- Det var vigtigt for mig at finde et godt match med en klub, hvor miljøet er stærkt. HØJ Elite har gennem de seneste sæsoner bygget på, og det er en klub, der vil fremad. De har store ambitioner og realistiske målsætninger, så jeg var ikke i tvivl om, at HØJ var det rigtige valg for mig. Sportsligt ser jeg frem til en større rolle i HØJ, og Fredins tanker og ideer omkring spillet går godt i spænd med måden, jeg tænker håndbold på, siger Andreas Stryger.