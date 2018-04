Allerød sejrede i topopgøret

Det var to påpasselige mandskaber, der ikke gav meget væk. Så hvad der ikke var i store målchancer foran de to mål, det var der i intensitet og nerve i de mange dueller.

Efter selv at have haft et udmærket forsøg ved denne ene stolpen, så stod Karjacevic for en assist, da kampen blev afgjort. Dino Karjacevic lagde en bold ned bag Ballerups centrale forsvar, og her kunne Bastian Kruse udplacere Emil Gustafsson i BSF-målet.