Årets pokalfighter Henry Hardarson fra Aalborg Pirates scorer til 1-0 mod keeper Kevin Lindskoug. Foto: Claus Fisker Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Aalborg fik pokal-revanche

Sport FAA - 20. januar 2018 kl. 18:13 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishockey: Rungsted slog ikke til, når de havde mulighederne, og derfor endte pokalen i Aalborg.

For andet i træk var Rungsted i pokalfinalen, og ligesom i sidste års triumf var modstanderen Aalborg. Sidste år foregik pokalfinalen i Hørsholm, mens den i år var lagt i Boxen i Herning efter et Final Four-stævne, der begyndte fredag med to semifinaler. Her vandt Rungsted suverænt 7-0 over Odense, mens Hernings mange hjemmebanetilskuere måtte gå slukørede hjem, da Aalborg besejrede Herning med 4-1.

I dag var det Rungsted, der måtte overlade pokalen til Aalborg og køre den lange tur hjem til Hørsholm uden den store pokal.

Det var piraterne fra Aalborg, der lagde bedst fra land, og det var først, da Aalborg fik Christopher Frederiksen smidt ud i to minutter midt i 1. periode, at spillet begyndte at foregå nede foran Tadeas Galansky i Aalborg-målet. Der kom da ingen scoringer ud af det. Det gjorde der heller ikke, da Aalborgs Olivier Hinse blev sendt ud i to minutter kort tid efter.

Til gengæld udnyttede Aalborg et pucktab af Christoffer Lindhøj i Rungsteds zone, hvor Henry Hardarson kunne løbe ned og sende pucken ind bag Kevin Lindskoug i Rungsted-målet. Det var bestemt ikke ufortjent, at Aalborg fik scoret, men det var ærgerligt, at det skulle ske efter en personlig fejl.

Det var ikke meget, Rungsted havde i 1. periode, alligevel kunne de med lidt mere skarphed have gået til pause med 1-1. Nikolaj Rosenthal fik en helt fri mulighed med under et minut igen, og den skulle han have sat ind. Det ville ikke have været helt fortjent, men det havde Rungsted og de små 100 Rungsted-supportere nok været ligeglade med.

Rungsted kom famlende ud til 2. periode, og i flere omgange kunne det have blevet til større føring til Aalborg. Det blev dog Rungsted, der kom tilbage i kampen, da Mike Vernace i powerplay styrede en puck i nettet fra kort afstand.

Rungsted kom nu hurtigere på pucken og bød i den grad Aalborg op til dans. Flere store chancer blev det til det nordsjællandske hold, og hvis de havde taget skarpheden med fra kampen mod Odense fredag, så havde de scoret et par mål.

I stedet blev det Aalborg, der scorede to gange på under fire minutter. Først gjorde Christopher Frederiksen det til 2-1 og derefter styrede Mikkel Højbjerg et skud fra Aalborg-kaptajnen Julian Jakobsen i nettet til 3-1 til piraterne. Det sidste mål blev sat ind, lige da en udvisning til Rungsteds Bertram Jelert Kristensen udløb.

Rungsted havde ikke lige så mange skud på mål, som Aalborg, men når RUgnsted kom til skud, så var det store muligheder. De blev dog ikke udnyttet, og derfor stod det 3-1 til Aalborg før de sidste 20 minutter.

Her havde Rungsted alle muligheder for at komme tilbage. Holdet var fire minutter i overtal i de første syv minutter af perioden, men uden at der kom de store chancer ud af det.

Der skulle endnu et overtal til, før Rungsed kom ind i kampen igen. Robin Bergman fik kørt en skinne af sin skøjte af, og mens han sad nede i hjørnet, så sendte Marcul Olsson pucken ind foran mål til William Boysen, der stensikkert satte pucken i nettet.

Lige da Rungsted skulle til at sætte det sidste stød ind, så afgjorde Aalborgs Kirill Kabanov matchen med en scoring med lidt over et minut igen. Det skulle blive værre, da Kevin Lindskoug blev taget ud i det sidste minut, og det formåede Aalborg at udnytte til at score til 5-2 med lige over et halvt minut igen. Kampen var afgjort, og til stor tilfredshed for Aalborgs mange medrejsende fans, så var det dem, der skulle have den store pokal og guldmedaljer, der blev overrakt af statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Finale Four, finale

Rungsted-Aalborg 2-5

(0-1,1-3,1-2)

Mål: 0-1: Henry Hardarson (13.48), 1-1: Mike Vernace (22.11), 1-2: Christopher Frederiksen (34.05), 1-3: Mikkel Højbjerg (37.43), 2-3: William Boysen (51.46), 2-4: Kirill Karbanov (48.39), 2-5: Henry Hardarsson (59.23)

Udvisninger: Rungsted 3x2 minutter, Aalborg 6x2 minutter

Tilskuere: 3.298