Christian Lønstrup forudser, at det ikke bliver en skønhedskonkurrence, når Helsingør gæster Randers i morgen. Foto: Anders Kjærbye Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Ærlig Lønstrup: Bliver ikke kønt

Sport FAA - 12. maj 2018 kl. 09:19 Af Mads Hussing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nu, det gælder for FC Helsingør. Efter 1-1 i den første playoff-kamp, så skal holdet score i udekampen mod Randers for at vinde det samlede opgør. Helsingør var tæt på at komme foran 2-0, men de måtte nøjes med 1-1, da Randers udlignede til sidst i kampen.

- Det bliver en spændende kamp, men nok ikke nogen skønhedskonkurrence. Set i et større perspektiv, var det interessant, at vi er utilfredse med 1-1 mod Randers. Alle hang med hovedet i omklædningsrummet bagefter. Det viser, at vi er kommet tættere på midterholdene i Superligaen, siger Christian Lønstrup, der fortæller, at hans udgangspunkt til kampen bliver det samme som i hjemmekampen.

- Det bliver nok en kontrolleret offensiv, siger han og kommer alligevel ind på en væsentlig forskel i de to kampe:

- Det bliver nok en mere aktiv kamp fra sidelinjen end sidste gang. Der kommer måske forskellige scenarier i spil, alt efter hvem der scorer først. Vi skal være opmærksom på, at modstanderen vil lave store ændringer, hvis vi kommer foran. I søndags var Randers tilfreds med at være bagud 1-0, mens de i morgen skal reagere.

Han mener, at det handler om at tage de rigtige valg i kampen uden at oversatse. Det samme er nok udgangspunktet for Randers.

Han tager det gode med fra kampen i søndags til kampen i morgen.

- Jeg har rost spillerne for at spille 85 minutter efter vores aftale. Men jeg var også nødt til at påtale de ting, der gik galt. Vi italesætter tingene i stedet for at feje dem ind under gulvtæppet. Den mentale ting er meget interessant. Jeg lærer mine spillere endnu bedre at kende, og om hvem der kan tåle mosten, siger Lønstrup, der mener, at Helsingør fundament er godt.

- Vi er blevet svære at spille imod. Vi er blevet klogere og mindre naive, siger han.

Lønstrup fortæller, at der kommer et par ændringer fra kampen i Helsingør i søndags til kampen i morgen i Randers. Douglas Ferreira er blevet klar, mens Anders Holst stadig døjer med en reaktion oven på sidste weekends sammenstød, hvor han måtte vakle fra banen. Mohammed Adnan er mere end tvivlsom, da han måtte udgå af torsdagens træning og slet ikke trænede med fredag.

Holdet er mødt i dag klokken 10.00 til træning. Derefter står den på frokost, og så kører de mod Randers. Her spiser de omkring klokken 18.00, og der er taktisk oplæg klokken 19.00. Holdet kører mod stadion klokken 10.15 søndag formiddag, og kampen bliver spillet klokken 12.00.