FIF Hillerøds Cecilie Klysner er ret glad for at løbe sprint-stafet. Med god grund, for her ses hun til højre som en del af det danske landshold, der vandt VM på distancen i 2016. Men hun har måttet melde afbud til weekendens DM på hjemmebane i Hillerød. Foto: Dansk Orienterings-Forbund

Ærgerligt afbud for hjemmebane-profilen

Sport FAA - 25. maj 2018 kl. 11:21 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det har varet to måneder nu. Så det er virkelig træls.

Cecilie Klysner er måske nok fra Hillerød, men den nuværende bopæl i Århus er begyndt at trænge ind i hendes sprogvalg. Ikke desto mindre er det da »træls« for tiden. For den 24-årige landsholdsløber er netop blevet tvunget til at melde afbud til weekendens DM på hjemmebanen i Hillerød.

Årsagen er en betændt scene i storetåen. Ikke verdens mest alvorlige skade, men ikke desto mindre tilpas bøvlet til, at Cecilie Klysner har meldt pas.

- Jeg synes, det er rigtig irriterende, at jeg ikke kan være med i Hillerød. Ikke kun fordi jeg ikke kommer til at løbe på hjemmebane, men også fordi sprint-stafetten er på programmet, og jeg havde glædet mig til at løbe med nogle af de unge løbere fra klubben. Sprint-stafetten er noget af det fedeste, synes jeg, for det er en distance, jeg har løbet mange mesterskaber i, siger Cecilie Klysner.

Hun kommer dog stadig hjem til Hillerød og skal sammen med sportschef Bo Simonsen agere holdleder for FIF Hillerød. Det må så kompensere for, at hun ikke selv kan være ude på ruten.

Skaden meldte sin ankomst igen i forbindelse med EM i starten af maj. Forberedelserne var ellers gået med netop at pleje den ømme tå og i to uger op til EM, var Cecilie Klysner ikke ude at løbe.

- Det var ikke optimalt, og man presser sig selv hårdt til sådan et stævne, så jeg blev sat tilbage i forhold til min skade, siger hun.

Og med et VM lige »rundt om hjørnet« i starten af august, så var prioriteten klar: DM måtte vige.

- Tåen skal nok blive god igen, men det kræver ro. Og lige nu har jeg bedre tid til at give den ro. Det er vigtigt, jeg får gjort det ordentligt denne gang, siger Cecilie Klysner.

- Men det kan godt blive lidt presset. Jeg skal nok blive klar til at løbe, men spørgsmålet er, hvor gode mine forberedelser bliver.

For tiden træner hun kun ved at cykle, løbe i vand eller på en crosstrainer, så hendes »system« holdes i gang. Hun kan dog glæde sig over, at hun allerede er udtaget til VM-truppen på netop sprintdistancen.

Det er hun sammen med det danske topnavn Maja Alm, som må regnes som gigantisk DM-favorit hos kvinderne lørdag i Hillerød. Efter Klysners afbud er det nok Tisvilde Hegns Amanda Falck Weber, der kan byde alm bedst op til dans.

Hos mændene stiller den forsvarende mester, Andreas Boesen fra Roskilde til start i et stærk felt, hvor han skal holde folk som OK Snabs Magnes Dewett, OK Pans (tidligere Hillerød-løber) Rasmus Djurhuus og Faaborgs Tue Lassen bag sig.

Sprint løbes fra Posen i Hillerød fra omkring klokken 15.30 lørdag, mens sprintstafetten sættes i gang cirak 9.45 søndag formiddag.