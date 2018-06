79ers fra en kamp hjemme mod Team Fog Næstved i Hørsholm Hallen. Nu går der et stykke tid, før herreholdet igen er i den bedste række. Foto: Rudi Dalsgaard Foto: Rudi Dalsgaard

79ers opgiver håbet om at spille i den bedste række

07. juni 2018 Af Mads Hussing

De seneste tre-fire måneder har været en turbulent tid for ligaselskabet i Hørsholm 79ers. En truende konkurs blev afværget i februar måned og i den forbindelse blev der truffet beslutning om, at herreholdet ikke længere skulle spille i Basketligaen fra næste sæson.

Siden har en støttegruppe i klubben arbejdet ihærdigt for at etablere det nødvendige økonomiske grundlag for alligevel at bevare et herrehold i Basketligaens nye Pro B-række.

På trods af støttegruppens kæmpe arbejde, som blev bakket op af masser af frivillige i klubben og andre støtter i lokalsamfundet, er det ikke lykkes at skaffe den nødvendige økonomi, så det vil være muligt at drive et herrehold på et ansvarligt økonomisk og organisatorisk grundlag, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Ligaselskabet vil nu benytte næste sæson til at konsolidere sig økonomisk og styrke organisationen på bestyrelsesniveau, og de håber, at det snart kan lade sig gøre at etablere det økonomiske og organisatoriske grundlag for igen at have et herrehold på højeste niveau.

Hørsholm 79ers Basketball er opdelt i en forening og et ligaselskab, og denne beslutning vil ingen direkte påvirkning have på arbejdet og ambitionsniveauet for dameligaholdet og ungdomsholdene, som vil fortsætte på samme høje niveau som i dag, skriver klubben.

Støttegruppens indsamlede midler skal nu uddelses, og støttegruppen vil nu nedlægge sig selv. Støttegruppen rejste penge i to kategorier: Indsamlede midler fra events, samt sponsorater, der var hængt op på at klubben ville spille i Basketligaen. Der arbejdes videre med sponsorer, der arbejder for, at 79ers herrer kommer tilbage i ligaen, men de penge er ikke til rådighed lige nu.

Tilbage står et større beløb der blev indsamlet ved events som cykelsprint for sponsorer, auktion, salg af t-shirts og børnehjælpslodder samt andre aktiviteter. De midler har støttegruppen valgt at uddele med klubbens fremtid i tankerne.

Støttegruppen mener nu, at det er naturligt, at den opløser sig sig. Personerne vil dog fortsætte arbejdet med at skabe grundlag for et langsigtet elitearbejde i Hørsholm.