Se billedserie Hørsholm 79ers tabte onsdag aften hjemem til Horsens IC og måtte derfor overlade førstepladsen til netop de gule.

Send til din ven. X Artiklen: 79ers nedlagt af Horsens store drenge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

79ers nedlagt af Horsens store drenge

Sport FAA - 29. november 2017 kl. 21:48 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I starten af ugen kom det frem, at storklubben Horsens IC holder på landsholdsspilleren Kevin Larsen sæsonen ud. I aftes scorede han så 23 point og var konstant en kæmpe udfordring for Hørsholm 79ers, der da også endte med at tabe topkampen med 15 point.

Udover Kevin Larsen har Horsens også en anden lansdholdsspiller, Frederik Rungby, og de bliver suppleret af Cedric Kuakumensah fra Togo, der måler 205 centimeter og vejer 111 kilo. Og da Hørsholm samtidig måtte undvære amerikanske Connor Beranek (ude med en forstuvet ankel, red.), var det primært op til Matt Bonds at kæmpe under kurven.

Det gjorde topscoreren fuldt ud, men han blev i sidste ende også for lille.

Efter en lige første halvleg stod det 41-46 ved pausen, og det blev spændende, da Hørsholms Andreas Meilby satte en treer til 68-70 ét minut inde i sidste periode.

Men derfra løb Hørsholm ganske enkelt tør for kræfter. Især offensivt gik man helt i stå, og det blev til alt for mange forsøg udefra i desperation over ikke at kunne komme til bedre afslutninger.

Træfsikkerheden udeblev, og så kunne Horsens ellers kværne sig til et støt stigende forspring. Og da store Cedric Kuakumensah missede en treer, men i stedet fik lov til at hente sin egen rebound og efterfølgende score to point til 70-83, blev det tydeligt, at det var slut for Hørsholm med lidt over to minutter tilbage.

- Jeg synes, vi spiller meget frisk til. Men vi går lidt i stå i anden halvleg. Ikke noget vi ikke kan komme os over, og 15 point er måske lidt misvisende. Det må vi tage med til næste gang, vi møder dem, siger Hørsholms anfører, Frederik Hougaard Nielsen.

Basketligaen

Hørsholm-Horsens IC 75-90

(21-17, 20-29, 22-22, 12-22)

Hørsholm: Matt Bonds 20, Ty Sabin 19, Emil Hjorth 10, Frederik Hougaard Nielsen 8, Mikael Vincents Nielsen 7, Asbjørn Nerlov 6, Andreas Meilby 3, Martin Poulsen 2.

Horsens: Kevin Larsen 23, Vedran Borovcanin 23, Lawrence Alexander 23, Cedric Kuakumensah 10, Dominique Hawkins 6, Oscar Jørgensen 3, Frederik Rungby 2, Allan Barakeh 2.

Tilskuere: 1050