17-årig åbnede i Rungsted-sejr

I 1. periode styrede Rungsted fra start til slut. Undtagelsen var de to minutter, hvor William Boysen sad udenfor, men ellers var det Rungsted, der havde chancerne. Det var derfor også helt fortjent, at hjemmeholdet kom foran 1-0 midt i perioden ved 17-årige William Nistrup, der scorede sit første mål for Rungsted.

Det blev mere jævnbyrdigt i 2. periode, hvor Rungsted dog stadig dominerede. Nikolaj Rosenthal gjorde det til 2-0, og så skulle der et overtal til, før William Boysen kunne gøre det til 3-0. Udeholdet Rasmus Nielsen fik to minutter for en hooking, og i samme moment fik han ekstra to minutter for dårlig opførsel. Selvom Rungsted havde svært ved at sætte et ordentligt powerplay op, så lykkedes det William Boysen at score efter tre minutter i overtal.