100 fans tager den lange tur til Randers

Sport FAA - 12. maj 2018 kl. 09:18 Af Mads Hussing

Det er en glad og spændt formand for fanklubben, der i morgen sender to busser og dermed omkring 100 mand til Randers. De skal bakke op om Helsingør kamp for at blive i Superligaen.

- Vi har spillet mange vigtige kampe, men det her er den vigtigste i år. Det er den vigtigste kamp siden 4. juni 2017, hvor vi spillede i Viborg, siger fanklubbens formand Carsten Fisk Nielsen, der hentyder til sidste års oprykningskamp, hvor Helsingør spillede sig i Superligaen.

Siden dengang har holdet spillet i Superligaens grund og i en af nedrykningsgrupperne. Nu er holdet ude i meget afgørende knald eller fald-kampe mod Randers, hvor taberen har et hårdt program foran sig for at blive i Superligaen.

- Vi skulle have banket sømmet på plads i deres kiste i søndags, men det må vi så gøre i morgen, siger Carsten Fisk Nielsen, der fortæller, at fanklubben har lavet en ekstraordinær billig tur til Randers, og derfor sender så mange afsted.

- Der bliver sang og opbakning fra start til slut, og vi 100 mand kommer til at vise mere opbakning end Randers 300 mand gjorde i Helsingør i søndags, lover Carsten Nielsen, der naturligvis oplevede kampen i søndags og især de sidste fem minutter, hvor Helsingør gik fra at være foran 1-0 og have straffe, til at brønde straffesparket og kort tid efter få et mål imod sig, så kampen endte 1-1.

- Jeg stod ved spillerindgangen, hvor jeg filmede straffesparket. Jeg ville have jubelbrølet, når vi scorer, men det blev i stedet til et stort suk, siger formanden, der var imponeret over holdets indsats i den kamp.

- Jeg synes, at vores defensiv med især Pascal Gregor og Søren Henriksen var fejlfrie, siger han.

Carsten Fisk Nielsen følger holdet, ligegyldigt hvilken række holdet spiller i. På spørgsmålet om, hvad det betyder for Helsingør at blive i Superligaen, så prøver formanden at forklare det på denne måde:

- Det var stort at blive gift. Det er stort at leve sammen med sin kone. Men man kommer op i en højere liga, når det første barn kommer, hvor barnet altså er Superligaen.

Hvis det lykkedes Helsingør at overleve i Superligaen, vil han også glæde sig til, at Helsingør Stadion igen bliver fyldt i hvert fald de to gange, hvor FCK og Brøndby kommer på besøg.

Carsten Nielsen vil til sidst gerne give et bud på kampens resultat.

- Mit bud er en spinkel sejr på et mål, siger han.

Det er også alt rigeligt. Hvis det sker, så skal Helsingør spille om 11.-12. pladsen i Superligaen mod vinderen af opgøret mellem Lyngby og Silkeborg.