Victor Nelsson og Mikael Uhre under Superligakampen mellem Brøndby IF - FC Nordsjælland på Brøndby Stadion mandag den 13. maj 2019.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: - Ligner vi ikke gider Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Ligner vi ikke gider

Sport FAA - 13. maj 2019 kl. 22:16 Af Rudi Dalsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der gik længe, før FC Nordsjælland-lejren kom ud til den ventende presse efter 2-0-nederlaget til Brøndby mandag aften.

Læs også: Brøndby besejrer FCN i generalprøve til pokalfinalen

Og forsvarsgeneralen Victor Nelsson skulle da også lige tage luft ind, før han satte ord på, hvad han lige havde været med til.

- Det er hårdt med endnu et nederlag, synes jeg. Det er op ad bakke lige i øjeblikket, sukkede han, inden han fortsatte om holdets indsats:

- Jeg synes, at nogen ser ud som om, de ikke gider. Ander er fine på bolden og fighter. Men der er for mange, der spiller under niveau i dag.

Ikke gider?

- Ja, det er måske forkert at sge det. Men det kan godt se sådan ud. Der er bare for mange, der spiller under niveau i dag. Og det straffer Brøndby.

Efter otte kampe i Mesterskabsspillet uden sejre er det måske også tid til at kigge på, om forventningerne har været for store til sidste års bronzevindere. Det er i hvert fald det, FCN-lejren selv hælder til.

- Vi er et rigtig ungt hold, og vi skal huske på, at vi møder toppen af dansk fodbold. Det er helt fair, at folk har forventninger til os efter bronze i sidste sæson foran FC København. De forventninger har vi måske ikke helt levet op til i denne sæson, og så må vi erkende, at lige i øjeblikket er vi ikke bedre, siger Victor Nelsson.

Cheftræner Flemming Pedersen mener heller ikke, at holdet er bedre for tiden.

- Vi har været tæt på mod OB, Brøndby hjemme og mod Esbjerg. Så vi kan dårligt være tættere på. Men fakta er: ingen sejre. Den fysiske indsats er der. Her i slutspillet har vi også vundet flere dueller per kamp. Men i dag er vi bare for tynde i feltet, og midtbanen hænger ikke sammen med forsvaret, siger Flemming Pedersen.

- Det er dér, hvor vi er nu. Kunsten er at hive os selv op uge efter uge på træningsbanen. Det er hårdt ikke at vinde. Men det er, hvor vi er nu.

FC Nordsjælland-træneren lægger vægt på, at den fysiske indsats og statistikkerne er på plads, og mens holdet i grundspillet fik fem point mod top fem-holdene, så har man i Mesterskabsspillet fået fire.

- Så det er status quo med et enkelt point mere, konstaterer han, men vedkender sig også gerne, at holdet trænger til en sejr for at føle, at man lykkes med det, man træner.

- Det skal vi jo så bare gå ud og gøre (vinde, red.). Det havde vi chancen for i dag. Men så er vi måske bare ikke bedre lige pt, siger FCN-træneren.