Hans-Kristian Vittinghus Solberg. Foto: Anders Kamper

Vittinghus føler sig »lidt skyldig«

Sport DB - 28. marts 2018 kl. 21:36 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en uges tid var Solrød-spilleren Hans-Kristian Vittinghus Solberg et samtaleemne i dansk badminton, for hvordan kunne det gå til, at han ikke kunne komme til udekampen og den første DM-kvartfinale mod Højbjerg forrige tirsdag?

Hans sene afbud ved 15.30 tiden førte til, at Jacob Nilsson hjemme i Malmø fik meget sen besked om at komme til Århus, og vel fremme tabte han, og det gjorde Solrød også. Først 4-1, og i aftes 3-1, og HK var dog på vej mod en sejr mod Kasper Dinesen, men stoppede, da Højbjerg nåede tre sejre.

- Min kone (Selina, red.) var ekstremt syg, og vi har en dreng på tre uger, som ikke kan passe sig selv. Jeg kunne ikke efterlade min kone med vores barn, og det er jeg ekstremt ked af. Der var bare ikke noget at gøre, men det er frustrerende, når vi står her i dag (i aftes, red.) med det her resultat. Jeg er forbandet over det og føler mig da også lidt skyldig, siger HK.

- Det var exceptionelt svært at melde afbud til kampen. Det var også derfor, det kom så sent. Det var min fejl, og jeg skulle have taget beslutningen noget før, men jeg håbede til det sidste, at hvis jeg kørte så sent som muligt, så kunne hun klare det de få timer, men det gik ikke. Og så fik Nilsson ingen tid til at forberede sig. Jeg ville bare ikke skuffe nogen, og klubben betaler min løn, og der er så mange, der arbejder hårdt for det her. Det var ikke den sjoveste dag i min karriere, det kan jeg roligt sige, lyder det fra HK.

- Nu er vi ude, og det er en stor skuffelse. Vi har et pissegodt hold, og det har vi vist hele sæsonen. Vi skulle kæmpe om at komme i finalen, og så er en kvartfinale ikke tilfredsstillende, siger HK, der som 35-årig har oplevet et og andet og blandt andet en DM-finale i 2011, hvor Team Skælskør Slagelse var foran 2-0, men tabte. HK tabte selv til Joachim Persson.

- Det er jo altid det, der er i frisk erindring, man husker bedst, men det her nederlag kommer meget tæt på skuffelsen fra DM-finalen, som vi skulle have vundet.