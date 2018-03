Lisbeth Klarskov er sikker på, at Roskilde ville være i Ligaen, hvis klubben havde fået støtte som bordtennis. Foto: Jeppe Lodberg

Vil så gerne hjælpes til kickstart

Sport DB - 07. marts 2018 kl. 23:56 Af Jeppe Lodberg

Om præcis en uge mødes Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg for at behandle de indstillinger til elitesportsaftaler, som Elite- og Talentsrådet er kommet med efter at have vurderet ansøgninger fra ikke færre end 12 klubber og foreninger.

»Fru Roskilde Håndbold« alias Lisbeth Klarskov har en bøn - at politikerne vil betænke den 700 medlemmer store håndboldklub med betydeligt mere end de 300.000 årlige kroner, der er lagt op til.

Et beløb, der er 100.000 kroner større end den partnerskabsaftale, Roskilde Håndbold fik forrige år som en art kompensation for at være røget helt ud af kommunens elitesatsning.

- Først og fremmest synes jeg jo, at det er utroligt flot, at 12 klubber har søgt. Tænk, at der er 12 klubber i kommunen, der føler, at de er en elitesportsklub. Det viser, at kommunen i de sidste år har gjort det rigtige ved at satse på idrætten. Det ser vi jo også på faciliteterne, der er ved at være helt tip-top, roser Lisbeth Klarskov og misunder ikke dem, der skal skuffe mange og kun glæde andre halvt, fordi der er søgt om tre gange så mange aftalekroner, som der er afsat.

De 12 klubber søgt om 15,4 millioner kroner over de tre år aftalerne skal gælde. Der er 5,7 »i posen«, og Elite- og Talentrådet anbefaler aftaler med FCR-fodbolden, håndbolden, bordtennis- og roklubben.

- Jeg er udmærket klar over, at der jo nok kun er én pose penge, og jeg er helt sikker på, at de andre, der får, gør sig fuldt fortjent til deres støtte. Jeg skal og vil ikke sidde og pege på, hvem der skulle have mindre. Men...

- Vi vil så gerne tage det næste step. Vi har en plan for at få et ligahold. Vi må se i løbet af to-tre år, om det skal være damerne eller herrerne - og snakker vi liga, så er det et helt andet set-up, der skal til. Der kan det ikke nytte noget, at det er alle os, der er i hallen, der skal stå for det.

- Det næste step er at få ansat en i dagtimerne - én til at skaffe noget økonomi. Se på fodbolden eller på bordtennisen - da de fik ansat folk til alt det uden for banen, gik det stærkt. Så kan man spørge, hvorfor vi ikke bare kan gøre det selv - men vi er rene amatører, og vi er dygtige til håndbold. Vi mangler en kickstart, siger Lisbeth Klarskov og forklarer, at Roskilde Håndbold i sin ansøgning om elitesportsaftale specifikt har søgt om hjælp til ansættelse af en »penge-mand«.

- Det er de sidste 2-300.000 kroner, vi gerne vil have sikkerhed for. For at se, om ikke det kan bære, for vi synes, at det kunne være rigtigt sjovt at have et Liga-hold. Og det vil virkelig »brande« Roskilde.

- Der er jo ingen tvivl om, at håndbolden lige nu brandes meget, meget højt i medierne, både i den skrevne presse, på de sociale medier og ikke mindst på de landsdækkende tv-kanaler, siger Lisbeth Klarskov, og selv om hun jo ikke vil forholde sig til andre klubber, så føler hun sig sikker på én ting:

- Hvis vi havde fået 2,1 millioner i de sidste tre år, som bordtennisen har, så ville vi være i Ligaen nu, siger Klarskov og tager det i den forbindelse for givet, at Roskilde så ville have været i stand til at holde på alle de talenter, der gør sig rundt om i topklubber.

På herresiden eksempelvis hendes eget barnebarn Oliver Klarskov i TMS Ringsted sammen med Morten Jensen, trioen Emil Lærke, Frederik Bo Andersen og Lucas Jørgensen i GOG, Jonatan Mollerup i fransk håndbold - og nåh ja, så skal landsholdets Morten Olsen vel også hjem fra bundesligaen og have de sidste karriereår i »ungdomsklubben« på et tidspunkt.

Eller hvad med Kristina »Mulle« Kristiansen, Mette Gravholt, Althea Reinhardt på spindesiden....

- Og talenterne bliver ved med at komme som perler på en snor i de næste mange år, lover Lisbeth Klarskov.