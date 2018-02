Video-dagbog fra Køge: Anton Skou Møller glæder sig

Køge Håndbold er i gang med en af de mest begivenhedsrige uger i umindelige tider. Klubbens 2. divisionsherrer møder onsdag Nordsjælland i pokalturneringen, og lørdag gælder det så Hillerød, hvor en sejr er ensbetydende med, at Køge rykker tilbage i 1. division efter to sæsoners fravær.

Hele ugen vil en spiller eller en træner fra Køge her på www.sn.dk/sport lave en video-dagbog, hvor de fortæller om deres tanker og følelser om de to kampe, om nerverne, om presset og alt, hvad der følger.

Her er det Anton Skou Møller, der fortæller.