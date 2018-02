Video-dagbog: Køges Jakob Vive om det hårde arbejde

I dag, lørdag, kan ende med at stå i oprykningens tegn for Køge Håndbold, hvis klubbens 2. divisionshold hjemme vinder over Hillerød.

Dermed sikres avancementet til 1. div. hele fem runder før sæsonafslutningen. Nærmest uhørt.

Hele ugen vil en spiller eller en træner fra Køge her på www.sn.dk/sport lave en video-dagbog, hvor de fortæller om deres tanker og følelser om de to kampe, om nerverne, om presset og alt, hvad der følger.

Nu er turen kommet til stregspiller Jakob Vive Rasmussen, der her fortæller om det hårde arbejde, der er lagt for at komme så langt.