Video: TMS sluttede med manér

TMS Ringsteds mænd var forlængst rykket op og havde vel intet andet end æren og en ubrudt række af sejre på hjemmebane at spille for, da Christian Dalmoses tropper lørdag sidst på eftermiddagen i sæsonens sidste kamp tog imod Randers, som for sin del havde behov for point for at forsvare andenpladsen.

Motivationen burde med andre ord være størst hos gæsterne, men det var ingenlunde tilfældet.

De grønblusede ville det mest, kunne endnu mere og var foran fra start til slut.

I det første kvarters tid »nøjedes« TMS med at være i front med et enkelt mål, men så begyndte lækkerierne. Andreas Stryger var tæt på at blive skubbet helt op på tilskuerrækkerne i et gennembrud, men fik alligevel afsluttet og sat så vild en vinkel på sit skud, at det røg i mål via fjerneste stolpe til 7-5. Andreas Svoldgaard svarede igen med et tørt drøn, hvorpå Michael Riis gav ny to måls-føring, da han greb og kastede i én og samme bevægelse. En randrusiansk angrebsfejl blev prompte straffet af kontraløbende Jakob Jessen, hvorpå keeper Mikkel Tønners nappede gæsternes højre fløj og pyt så med, at Michael Riis' næste hug mistede fart i paraderne, for to gange i rap stjal TMS-forsvaret bolden til kontramål, og så det 11-6 efter 20 minutter.

Randers kaldte til en såre logisk time-out og fik via syv mod seks-spil sat en stopper for blødningen, men på et selvmål af Frederik Bjerre kunne TMS alligevel gå til pause foran med 16-10.

Overlegenheden fortsatte i anden halvleg, hvor Christian Dalmose følte så stort overskud, at tredjekeeper Tomas Matic blev sat ind - ligesom der var plads til to højrefløje på samme tid - Nicklas Selvig dog på spillende backpladsen.

Matic og Selvig fik før kampen blomster som »farvel og tak for godt arbejde«, så måske lidt socialt dér ligesom der var godt med spilletid til streg Nicklas Petersen i slutfasen samt til Stryger og karrierestoppende Rune Ohm gennem hele kampen. For de to sidstnævnte var det nu »bare« fordi de spillede hammer-godt, og det gjorde TMS-kollektivet generelt, mens Randers faldt mere og mere fra hinanden, jo længere væk et comeback kom.

Og det kom rigtigt langt væk. Med seks minutter tilbage var afstanden ti mål, 29-19, da Thomas Matic tyrede en lang bold frem til Mads Dudek, der scorede sit mål nummer fem alene i anden halvleg med ryggen til mål.

34-21 endte TMS op med at vinde, og så var der oprykningspokal.