Video: Syg Køge-træner om oprykning

I sommeren 2016 tiltrådte Robert Gertsen som cheftræner og Mark Jensen som assistenttræner i Køge Håndbold. Mindre end to år efter, lørdag eftermiddag den 24. marts 2018, kunne de så lade sig fejre sammen med spillerne for den oprykning, der blev sikret med sejren over Hillerød.

Nu kalder 1. division igen for herreholdet og klubben, men inden da venter der et stort stykke arbejde for Gertsen, klubben og spillerne. Det fortæller træneren mere om her. Han er syg netop nu, og skulle hjem og pleje den mere end fejre oprykningen med alkohol.