Video: Derfor går TMS ind i E-sport

Håndboldklubben TMS Ringsted skriver efter alt at dømme et stykke historie i dansk håndbold, når klubben nu som den første opretter et E-sportshold under deres hat. Navn: TMS Ringsted E-Sport.

Her fortæller formand Henrik Dudek om tankerne bag den nye gren i TMS og hvad han håber den kan føre med sig.