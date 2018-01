Video: Bo Storm bliver træner

- Det er noget, Rasmus og jeg har snakket om i et halvt års tid, og jeg har kunnet mærke med det samme, at det er den helt rigtige beslutning. At jeg kan få lov til at starte med spillere på det her niveau - og med spillere, som jeg kender så godt - er jeg bare dybt taknemmelig for, siger Bo Storm, som til gengæld ikke kan finde svar på, om han fik nået det inde på banen, som han havde drømt om: