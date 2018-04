Christian Overby (liggende) redder på stregen, men sparker bolden lige i brystet på Moses Opondo, der scorer til 1-0 i 1-2 selvmålskampen for en måned siden. Foto: Jeppe Lodberg

Vendsyssel-anfører til HB Køge

Sport DB - 25. april 2018 kl. 14:42 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han kunne ikke forhindre HB Køge i at komme foran, da Vendsyssel FF var på besøg i Herfølge i slutningen af marts måned, for hans los væk på stregen røg lige i brystet på medspiller Moses Opondo og i mål, men fra næste sæson kan Christian Overby måske forhindre, at HB Køge »svarer igen« med to selvmål.

I hvert fald er 32-årige venstre back og HB Køge blevet enige om at slå pjalterne sammen for de kommende to år fra på den anden side af sommerferien.

Da er de blå/sorte mand på pladsen pt, den knap 20-årige Gregers Arndal-Lauritzen efter planen tilbage i Brøndby efter endt lejemål, og HB Køge ser da også Christian Overby som en rutineret forstærkning.

Det er en af rækkens profiler, som vi nu kan præsentere. Christian er en hårdtarbejdende og fysisk stærk spiller med store lederegenskaber og et godt venstreben. Christian har spillet mere end 100 kampe i 1. Division, og vi er overbeviste om, at han sammen med anfører Henrik Madsen og Jean-Claude Bozga kan hjælpe de unge spillere på vej, siger sportsdirektør Per Rud til HB Køges hjemmeside, hvor cheftræner Henrik Lehm følger trop:

- Når vi skal sammensætte holdet efter ferien har vi talt om, at vi gerne vil have nogle spillere, der har nogle af følgende spidskompetencer; alder, erfaring, lederegenskaber, fart, fysik, og som er en kriger. Christian har netop de ting plus et godt venstreben, og vi er glade for, at en anfører fra et af de hold, der spiller med i toppen af 1. division, ser HB Køge som en spændende klub, siger Henrik Lehm.

Christian Overby, der har spillet de sidste seks sæsoner i Vendsyssel og ikke kunne blive enig med klubben om en fortsættelse efter, at vendelboerne gik over til fuldtids-bold, glæder sig til de nye omgivelser:

- Jeg er glad og smigret over, at jeg i en moden fodboldalder tiltrækker opmærksomhed fra en klub som HB Køge, der har vist stort interesse for at få mig til klubben. Jeg har lyst til nye udfordringer, og her er HB Køge bare en meget spændende klub for mig.

- Jeg har kun spillet i jyske klubber, og ser frem til en ny udfordring på Sjælland, og til at være en del af et spændende hold med gode spillere og flere individualister. HB Køge er en klub med ambitioner for fremtiden, hvor der blandt andet også er et nyt stadion på vej. Jeg glæder mig virkelig til at tørne ud for HB Køge efter sommerferien, siger Christian Overby til hbkoge.dk.