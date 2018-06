Frederik Schram. Foto: Anders Kamper

VM-penge til FCR

07. juni 2018 Af Anders Kamper

Det var en stor dag for FC Roskildes målmand Fredrik Schram, da han i maj blev udtaget til den islandske VM-trup, der skal til Rusland.

Stor var - og er - glæden også i klubben FCR over Schrams udtagelse. Den betyder nemlig, at FC Roskilde kan se frem til at få udbetalt mindst 1,5 millioner kroner fra FIFA som kompensation for målmandens fravær fra klubben.

Ikke kun under VM, men fra 14 dage før åbningskampen og til dagen efter, at landet er slået ud.

I Islands tilfælde spiller landet deres sidste gruppekamp 26. juni mod Kroatien, og FC Roskilde er altså som minimum sikret 28 dages VM-betaling - 31. maj-27. juni).

I alt har FIFA's eksekutiv-komite afsat 209 mio. dollars i kompensation. Det er knap 1,7 mia. kr. Ved seneste VM i Brasilien var der »kun« 445 mio. kr. til fordeling. Det skriver Ekstra Bladet i dag.

Klubberne får 54.250 kr. per dag, de har en spiller med til VM. Og taxametret er altså allerede begyndt at tikke.

- Det er da dejligt med de penge, men det tager jeg altså roligt. Jeg sælger ikke skindet, før bjørnen er skudt og kan se penge på vores konto. Der kan ske så meget, og Fredrik kan jo blive skadet i morgen, og så er det jo ikke godt for os, siger FC Roskildes ejer og bestyrelsesformand, Bo Tue Knudsen.

Han har ikke kalkuleret eller budgetteret med pengene i dette års regnskab, da man jo ikke vidste, om Schram kom med til VM, og ejheller er der budgetteret med et salg af den høje målmand efter VM

- Det er klart, at hvis der kommer en større klub, der vil noget med Frederik, så skal han af sted. Der står vi ikke i vejen, så hvis han kommer på banen ved VM eller nogen viser stor interesse for ham, så tager vi den derfra. Det tager vi, som det kommer, siger Bo Tue.

- VM er et godt udstillingsvindue, og han har spillet en del på landsholdet, så vi må se på det, siger Bo Tue, der håber, at Frederik Schram og Island får et rigtig godt VM...

For hver dag målmanden er væk, får FC Roskilde udbetalt 8.530 dollars (54.250 kr.).

Ekstra Bladet skriver, at gennemsnitsbetalingen til en klub for en VM-spiller vil være lige over 1,8 mio. kr.