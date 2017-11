Se billedserie Jørgen Hansen hjemme i køkkenet i Fjenneslev mellem Ringsted og Sorø. Foto: Anders Ole Olsen

Tragedie stopper ikke ældre rallykører

Sport DB - 18. november 2017

Han åbner døren lige så stille, som der er denne formiddag i Fjenneslev på landevejen mellem Sorø og Ringsted.

- Jørgen.

Han stikker hånden frem til et fast håndtryk og byder indenfor i huset ved siden af den nedlagte tankstation i nummer 201. Derovre er en BMW hævet i en lift, en anden er placeret bag en Porsche, og i det gamle salgslokale midt i er der fyldt med pokaler og billeder fra fortidens meritter.

Jørgen Hansen er et kendt navn i dansk rally og har været det siden starten af 1960'erne. De sidste to måneder har der dog ikke været meget at grine af for Jørgen Hansen. Lørdag den 16. september sad han bag rattet i sin Porsche 997 GT3 med barnebarnet Camilla Hjort Dyssekilde ved siden af under en afdeling af Yokohamamesterskabet i Randers. På en af hastighedsprøverne i industrikvarteret i byens sydlige udkant gik det galt: Med op mod 140 kilometer i timen kørte Jørgen Hansen med siden af vognen ind i et hegn og en sten, hvor to officials blev dræbt: En 21-årig kvinde fra Ringkøbing og en 22-årig mand fra Hammel.

En dag, nogle sekunder og et øjeblik, der forandrede Jørgen Hansens liv for evigt, så spørgsmålet er, hvordan han har det nu et par måneder efter? Vi sidder i hans køkken, der er vand i glasset, kaffen er sat over, mens kattene pusler rundt, og man på væggene kan se talrige billeder af Hansen i aktion i rallybiler. I vinduet i stuen ud til vejen står to pokaler fra et par af hans talrige sejre. Der er stille i det store hus, hvor han bor alene. - Jeg er kommet over det, siger Jørgen Hansen med stille stemme. - Måske fordi, det ikke var bilen, der ramte de to stakkels mennesker, men stenen som jeg kørte ind i som blev kastet gennem luften og ramte dem. Stenen fløj fem-otte meter gennem luften og dræbte de to.

- Selvfølgelig var det mig, der kørte bilen og ramte stenen, men det havde været anderledes forfærdeligt, hvis de var blevet ramt af selve bilen. Det var meget vigtigt for mig at få klargjort, at det var sådan det skete.

Kørte snorlige

Jørgen Hansen tager min blok og kuglepen og begynder at tegne og fortælle, hvordan han oplevede de sekunder, hvor det gik galt.

- Vi kommer rundt i en kurve, hvor jeg først opfattede, det gik galt, men jeg kørte snorlige ud, da bilen pludselig brækker ud med bagenden og kører sidelæns. Hvorfor, ved jeg ikke.

På grund af en punktering..?

- Det ved jeg ikke. Vi har undersøgt alt med lup, og vi kan se, at alle hjulophæng og det hele er knækket. Vi rammer en kantsten på vejen, derpå et hegn, og bilen fortsætter mellem en mast og rammer stenen. Vi kører 140-150 km/t og det hele går så hurtigt. Vi lander i nogle buske bagved, og det sidste jeg ser, er, at de unge menneskers fødder forsvinder ud af mit synsfelt til højre. De stod ved hegnet, men løber om bag stenen, hvor de bliver ramt. Var de bare løbet ud på vejen, var der ikke sket noget.

Ved du, hvad de bliver dræbt af?

- Af stenen.

Hvor stor er den sten?

Jørgen Hansen rækker armen ud en meter over gulvet og angiver den til at veje et par tons.

Så du kan med sikkerhed slå fast, at du ikke har ramt de to officials direkte?

- Bilen har aldrig rørt dem. De bliver ramt af stenen, og jeg opfatter ikke, at de står der. Jeg fokuserer på at køre og ser ikke tilskuere eller andre - mine øjne og hjerne er fokuseret på at køre. Mennesker er noget, der er der, siger Jørgen Hansen om en rallykørers evne til at lukke alt ude.

Jørgen Hansens barnebarn, Camilla Hjort Dyssekilde, blev slået bevidstløs ved ulykken. Jørgen Hansen selv fik ødelagt flere ribben.

Straks efter fik han dog klemt sig ud af den smadrede bil, gik rundt om den, og ovre ved stenen lå et menneske, som tililende tilskuere allerede var ved at hjælpe.

- Jeg kunne se, at det var for sent. Jeg anede ikke, at der var mennesker involveret, og jeg ved ikke, hvor den anden person var. Jeg har analyseret det på kryds og tværs, og jeg tror ikke på, at skete på grund af en punktering. Det må have været på grund af et ophæng på højre baghjul. Officielt er det en punktering, men det er det ikke. Bagenden brækker bare pludselig ud. Hvis det var en punktering, ville bilen blive urolig og ustabil, og så opdager man det, når man skal bremse.

Og det er ikke en kørefejl, hvor du mister herredømmet over bilen?

- Nej. Alle kan jo køre lige ud, og hvis man mister herredømmet over sin bil, så kører man ikke motorløb. Man mister kun herredømmet over bilen, hvis det ene ophæng eksempelvis ryger, men ikke bare ved at køre lige ud. Jeg har selvfølgelig mistet herredømmet over bilen i løb, det kan ikke undgås, men her er alt tjekket for gamle brud og den slags, og vi har mistanke til en bestemt del, men vi kan ikke med sikkerhed sige, hvad der skete med bilen, siger Jørgen Hansen.

Ser videoen

Han indvilliger i at vise videobillederne af ulykken, som blev optaget af bilens såkaldte onboard-kamera. Her er det svært at vurdere, hvad der helt præcist skete, og hvordan ulykken indtraf. Man kan se løbende ben til allersidst, men ud fra billederne kan man ikke konkludere, at det var stenen, der ramte og dræbte dem.

- Hvis jeg havde ramt dem, så ville der havde været spor af det, og det var der ikke af nogen slags.

Dette er altså Jørgen Hansens oplevelse og version af sagen. Efter ulykken blev han og Camilla Hjort Dyssekilde bragt på hospitalet, inden de sent lørdag aften kunne køre hjem.

Imens var politiet, Arbejdstilsynet og Bilinspektionen i gang med de tekniske undersøgelser på ulykkesstedet.

Få uger efter blev sagen afsluttet fra politiets side. Jørgen Hansen blev frikendt for skyld og ansvar, men Arbejdstilsynet er endnu ikke færdige.

Hos Jørgen Hansen i Fjenneslev går livet stille videre, og i Ringsted går Camilla Hjort Dyssekilde rundt med hovedpine efter hjernerystelsen.

- Hvis der overhovedet er noget positivt ved ulykken, så er det, at det var to officials, det gik ud over, og ikke to tilskuere. Tilskuerne er sagesløse, men de to officials stod der for at holde tilskuerne væk. Der var ingen tilskuere lige der overhovedet - de nærmeste stod langt væk. Kun løbslederen ved, om de skulle stå der.

Jørgen vender tilbage til barnebarnet.

- Hun er sej og iskold, når det kommer til ræs.

Han stopper op. Tårerne presser sig på.

- Jeg blev forbudt at køre et løb i Rødby kort efter ulykken, indtil politiet var færdige. De truede med at fratage mig min licens, hvis jeg kørte. Men Camilla kørte et par løb som codriver sammen med en anden kører.

I oktober kørte han og Camilla så sammen igen i Fredericia, og det gik stærkt.

- Jeg har aldrig kørt hurtigere, så jeg er kommet over ulykken, men selvfølgelig sidder den i mig.

Kommer du dig nogensinde over ulykken?

- Nej. Men jeg har en hjerne, der kan sortere tingene, og i Fredericia var jeg lige så nervøs, som da jeg kørte første gang i 1969. Når armen går op fra løbslederen, så har jeg tunnelsyn, men jeg hængte lidt i bremsen på første omgang.

Så ulykken har ikke fået til dig til at overveje at stoppe?

- Nej. Jeg kan ikke ændre på, hvad der er sket. Nogen bebrejder sig selv ting resten af livet, men det gør jeg ikke. Den eneste måde, jeg kunne have forhindret det her på, var ved ikke at stille op. Det var jo ikke aktuelt, konstaterer Jørgen Hansen, der i april 1982 var involveret i en voldsom ulykke på Vandel Flyveplads.

Her endte hans bil med at flyve gennem luften, og Hansen selv knuste dele af ryghvirvlen og var ude resten af året, mens co-driver Jens Strange Rasmussen fra Ringsted fik lammelser, han kæmpede længe med.

Ulykken i Randers har klart været den værste.

- Jeg blev chokeret, da jeg fik at vide, at der var to dræbte ved ulykken, men Camilla fik det først at vide senere.

Jørgen Hansen stopper igen. Billederne kører på nethinden og tankerne flyver.

- Det var jo meget værre, hvis man var ligeglad. Jeg tænker tit på de to unge mennesker og deres stakkels familier. Det kommer op nu, og jeg har snakket om det her til alle, der vil høre. Det er en god terapi at snakke om det. Heldigvis har Camilla også fortalt åbent om det, og hun har en stærk psyke.

Har Parkinsons

Jørgen Hansen fortsætter altså med at køre, og udover en fremskreden alder, så kæmper han også med den Parkinsons-sygdom, han fik konstateret for nogle år siden.

- Jeg fortsætter med at køre, så længe det er mig, der styrer bilen og ikke omvendt. Jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at ulykken i Randers ikke har noget med mine kørefærdigheder at gøre. Selv lige efter uheldet lå det ikke mine tanker at stoppe.

Så hvornår er det slut?

- Når jeg begynder at falde ned af resultatlisten løb efter løb. Jeg har også sagt til mine servicefolk, at den dag, de mener, det er tid, så skal de sige det til mig, hvis jeg ikke selv har fundet ud af det. Men det kan da godt være, at jeg godt kan leve med at blive seks-otte stykker, hvis bare det er sjovt at køre.

- Rally er hele mit liv, og når jeg er ude og køre, så tager jeg stort set ikke noget medicin for min Parkinson, for der tager adrenalinet over, og det holder Parkinson-symptomerne nede. Efter en løbsweekend har jeg det fint mandag og tirsdag, men onsdag og torsdag kommer der en nedtur, og så er jeg megatræt. Men jeg går på værkstedet alligevel, selv om jeg ikke gider, siger Jørgen Hansen, der er rallysportens ældste kører, når han stiller til start rundt om i landet.

Til april fylder Jørgen Hansen 74 år, og det er også her, den nye sæson starter igen. Hvad er dit svar til dem, der tænker, at du er en ældre herre, der har været involeret i en tragisk ulykke og bør stoppe nu? - Som en af meget få danskere har jeg international licens til at køre på banen. For at få den skulle jeg igennem en stresstest, som piloter skal igennem, og det er vel svar nok. Jørgen Hansen kigger mig i øjnene for at understrege pointen i det svar. Han er ikke færdig med rally.