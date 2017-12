Michael Madsen har stået i spidsen for Greve for sidste gang. Foto: Anders Kamper

Træner stopper i Greve

Sport DB - 11. december 2017 kl. 19:55 Af Anders Kamper

I de sidste fire-fem år har Michael Madsen været tilknyttet Greve Fodbold som assistenttræner, træner og sportschef i varierende udgaver, men nu er det slut.

Madsen har sagt ja til en anden divisionsklub, og derfor har han opsagt sin aftale med Greve, skriver klubben på sin hjemmeside.

Klubben skriver: »Greve Fodbold vil gerne takke Michael for den dedikerede og flotte indsats, han har lavet med holdet de sidste fem år. Det har blandt andet ført til en oprykning fra Danmarksserien til en stabil placering i 2. division. Michael har med sin fodboldfaglighed og stærke menneskelige kvaliteter været en stor faktor i Greve Fodbolds udvikling over denne periode, og klubben ønsker ham al held og lykke fremover.«

Madsen selv siger:

"Jeg vil gerne takke alle i Greve Fodbold. Det har været en fantastisk rejse. En stor tak til bestyrelsen for altid at bakke op, og deres store frivillige arbejde omkring førsteholdet. En stor tak til spillerne for altid at yde deres bedste. Kæmpe ros herfra. Også en stor tak til vores trofaste fans, som har rejst landet rundt med os. Det har betydet meget for alle omkring førsteholdet," siger Madsen.

Og lægger til:

»Jeg vil komme til at savne rigtig mange mennesker i klubben, men faciliteterne kunne sagtens være bedre. Alle klubbens hold er delt op med omklædningsforhold i både hal og klubhus, der er mildt sagt ringe. Samtidig mangler der dræn i banerne, hvilket betyder, at førsteholdet ikke har nogen træningsbane foreløbig. Det kommer ikke kun til at gå ud over førsteholdet men også en masse af klubbens ungdomshold."

Greve er allerede i gang med at finde Madsens afløser, og klubben fortæller, at »forhandlingerne vil fortsætte frem til jul i håb om at finde den bedst mulige kandidat.«