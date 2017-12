Tønners bliver i TMS

Der var mange helte på et velspillende TMS-hold lørdag eftermiddag i sejren over Randers. Én af dem var Mikkel Tønners, som i særligt det sidste kvarter hev den ene vilde sprællemandsredning ud af ærmet efter den anden.

I det hele taget har den 38-årige veteranmålmand spillet en ganske fin sæson for TMS, og nu er det stabile spil blevet belønnet: Tønners har fået forlænget sin kontrakt med klubben med yderligere to år.

En stor tillidserklæring til en mand, som ved kontraktudløb altså vil være 40 år - men omvendt er der heller ikke noget, der lige tyder på, at keeperen skulle være på vej mod at blive træt og langsom.

- Jeg har det rigtig sjovt på håndboldbanen for tiden, og ellers ville jeg heller aldrig have sagt ja til en forlængelse. Jeg har sagt ja, fordi det hænger sammen på det personlige plan, og fordi jeg synes, TMS er en fed klub at spille. Jeg kan helt ærligt godt sige, at det er fedt at komme til træning hver gang, lyder det begejstrede mål fra hovedpersonen selv.