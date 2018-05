Dommer Chris Sørensen fra Sorø var allerede i aktion igen tirsdag. Foto: John Ringstrøm

To års karantæne for at slå dommer ned

Sport DB - 31. maj 2018 kl. 15:00 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en uges behandling i DBU Sjællands Disciplinærinstans blev det torsdag formiddag meddelt såvel Køge Union og B73, hvad udfaldet af holdenes pokalkamp sidste uge bliver.

Læs også: Køge Unions formand trist over slag på dommer

Det var den kamp, der endte med, at dommer Chris Sørensen mod slutningen af kampen blev slået ned af Køge Unions målmand, efter at en B73-spiller havde samlet bolden op for at sætte spillet hurtigt i gang. B73 havde netop reduceret til 2-3, da volden mod dommeren indtraf.

Episoden får den konsekvens for Køge Union, at klubben dømmes som taber med 0-3 og dermed er ude af DBU Pokal´en. Dertil kommer en bøde på 1000 kr., mens målmanden udelukkes fra al fodbold under DBU frem til 1. juli 2020. Altså lidt over to års karantæne. Køge Union reagerede straks efter kampen ved at bortvise målmanden.

»På baggrund af sagsakterne konkluderer Disciplinærinstansen, at det er Køge Union, der bærer ansvaret for kampens afbrydelse, selv om den voldelige handling kan isoleres til en enkelt spiller fra klubben«, hedder det i afgørelsen.

»I afgørelsen roser Disciplinærinstansen dog også Køge Union for at tage aktion efterfølgende og bortvise den pågældende spiller fra klubben. Derudover noteres det, at klubbens spillere forsøgte at hjælpe dommeren under selve episoden. Disciplinærinstansen ser dette som en formildende omstændighed i forbindelse med vurderingen af den økonomiske sanktions størrelse,« lyder det derefter.

Afslutningsvis:

»Disciplinærinstansen understreger i sin afgørelse, at vold ikke hører til på en fodboldbane - uanset hvem den begås imod, og at den adfærd som Køge Unions spiller lægger for dagen er fuldstændig uacceptabel«.

