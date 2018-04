Martin Koch (med bold) havde en svær kamp, mens Kristian Andersen (tv) scorede HB Køges sejrsmål. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Tiltrængt sejr til HB Køge

Sport DB - 05. april 2018 kl. 19:50 Af Kasper Nørgaard Hansen

Efter kun at have hentet et enkelt point de sidste fire kampe, fik HB Køge torsdag aften langt om længe atter tre point. De kom i hus i form af en snæver 1-0-sejr ude over Fredericia.

1. halvleg blev en ganske rodet omgang, og det var der særligt to årsager til: 1) En blød og knoldet bane 2) En decideret stiv kuling, som blæste diagonalt henover banen.

Fredericia var dog dét hold med klart medvind i diagonalblæsten i 1. halvleg, og det var da også hjemmeholdet, der kom frem til kampens første store mulighed, men fra kanten af feltet, efter en gang klumpspil, sparkede Christian Sørensen fladt forbi mål.

Efter 28 minutter kom HB Køges første reelle chance, da Gregers Arndal fra sin fremskudte position på venstrekanten med en præcis aflevering fandt Martin Toft i feltet - men i den pivende modvind var det svært at få ordentlig fart på hovedstødet, som Alexander Nybo i målet relativt nemt kunne tage sig af.

Så 0-0 ved pausen måtte siges at være ganske passende i den uskønne kamp.

Til gengæld var der så blot spillet seks minutter af 2. halvleg, da HB Køges Kristian Andersen noget tilfældigt fik sendt bolden i mål med et halvkikset venstrebensspark i venstre side af feltet - og efter et tværbold fra Magnus Häuser. En bold, der formodentlig aldrig var gået i mål, havde det ikke været for den kraftige medvind.

Efter målet »gik« kampen tilbage til at være præcis lige så begivenhedsløs som før, men præcis midtvejs i 2. halvleg havde Magnus Häuser et behjertet langskud, som dog sneg sig en halv meter over og forbi mål.

HB Køge levede mestendels på omstillinger i kampens sidste fjerdedel, og efter en sådan burde Martin Koch have øget til 2-0 - men efter et fint indlæg fra Alexander Bah i højre side fik Koch headet bolden forbi mål - helt inde fra kanten af det lille felt..

Og på en decideret to-mod-to-kontra fik Koch sendt bolden lige ind i maven på Fredericia-keeper Nybo - i stedet for i mål. Jo tak, han skyldte mål, den gode Martin Koch.

Til gengæld var det så ganske nær, at Fredericias Anders Holvad fik udlignet med bare fem minutter tilbage, men efter et hurtigt bandespil i venstre side af feltet, overplacerde han sit skud i det lange hjørne en lille smule.